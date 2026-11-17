ATP Finals: Bärenstarker Zverev bereits fix im Halbfinale!

Alexander Zverev hat auch sein zweites Gruppenspiel bei den ATP Finals souverän gewonnen und damit vorzeitig das Halbfinalticket gelöst. Gegen Ben Shelton, seinen Finalgegner bei den US Open 2026, setzte sich der Deutsche in zwei Sätzen mit 6:2 und 7:6 durch.

von redaktion

zuletzt bearbeitet: 17.11.2026, 22:27 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev zeigte sich in hervorragender Form

Hier das Match zum Nachlesen in unserem Liveticker.

Es war das Duell, auf das viele Tennisfans gewartet hatten: die Neuauflage des US-Open-Finales 2026. Doch von einem engen Schlagabtausch war zunächst wenig zu sehen. Alexander Zverev erwischte einen Traumstart, nahm Ben Shelton gleich im ersten Aufschlagspiel den Aufschlag ab und hatte kurz darauf sogar die Chance auf ein weiteres Break. Der Amerikaner wehrte sich, erspielte sich beim Stand von 1:2 aus seiner Sicht zwei Breakbälle – doch Zverev ließ sich nicht aus dem Konzept bringen.

Danach übernahm der Deutsche endgültig die Kontrolle. Mit starken Aufschlägen und klar dominierenden Grundlinienduellen ließ er Shelton kaum eine Chance. Der US-Amerikaner fand kein Mittel gegen das Spiel seines Gegners und musste den ersten Satz deutlich mit 2:6 abgeben.

Shelton wirft den Schläger, Zverev bleibt cool

Zu Beginn des zweiten Durchgangs versuchte Shelton, mit mehr Variation beim Aufschlag zurück ins Match zu finden. Das zeigte zunächst Wirkung: Bis zum 4:4 hielten beide Spieler ihre Servicegames weitgehend problemlos. Lange Ballwechsel von der Grundlinie waren selten, stattdessen bestimmten die Aufschläge das Geschehen.

Dennoch wirkte Shelton zunehmend frustriert. Der Amerikaner fand weiterhin keinen Zugriff auf das Spiel und ließ seinem Ärger auch mit einem Schlägerwurf freien Lauf. Zverev hingegen blieb konzentriert und setzte seinen Gegner beim Stand von 4:4 unter Druck. Zwei Breakchancen boten sich dem Deutschen, doch Shelton konnte beide abwehren.

Zverev entscheidet das Tiebreak für sich

Wie überlegen Zverev an diesem Abend servierte, zeigte eine bemerkenswerte Statistik: Bei eigenem Aufschlag gab er im zweiten Satz bis zum Tiebreak nur einen einzigen Punkt ab. Shelton hielt zwar dagegen, konnte sich aber selbst keine entscheidende Chance auf ein Break erarbeiten. So musste das Tiebreak die Entscheidung bringen. Auch dort behielt Zverev die Nerven und setzte sich mit 7:4 durch. Nach dem klaren ersten Satz machte er damit den Zweisatzsieg perfekt.

ATP Finals: Zverev steht bereits im Halbfinale

Mit seinem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel ist Zverev der Einzug ins Halbfinale bereits sicher. Nach dem Auftakterfolg gegen seinen ersten Gruppengegner ließ er auch Shelton keine Chance und untermauerte seine Ambitionen auf den Titel bei den ATP Finals.

Ein Gruppenspiel steht allerdings noch aus: Am Donnerstag trifft Zverev auf den Franzosen Arthur Fils.

Hier das Tableau in Turin