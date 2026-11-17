ATP Finals: Fils wahrt mit Sieg gegen Jodar Chance aufs Halbfinale

Arthur Fils hat sein zweites Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin gegen Rafael Jodar mit 4:6, 6:2 und 6:2 gewonnen. Damit darf der Franzose wieder auf eine Halbfinalteilnahme hoffen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.11.2026, 16:08 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils bleibt in Turin im Rennen um einen Halbfinal-Platz

Eines war schon vor Beginn der Partie zwischen Arthur Fils und Rafael Jodar in der Inalpi Arena in Turin klar: Hier würde ein junger Spieler seinen allerersten Matchsieg bei den ATP Finals feiern. Denn sowohl Fils wie auch Jodar sind 2026 zum ersten Mal beim großen Saisonabschluss der ATP-Tour dabei.

Und zunächst sah e so aus, als würde der Spanier die Day Session am Dienstag erfolgreich eröffnen. Jodar schlug im entscheidenden Moment des ersten Satzes zu, holte sich diesen mit 6:4. Im zweiten Akt gelang Fils ein frühes Break - und Jodar musste aufgrund von körperlichen Problemen den Physio kommen lassen. Fils ließ sich nicht irritieren, schaffte den Ausgleich souverän mit 6:2.

Zverev heute gegen Shelton

In der Entscheidung war es wieder Arthur Fils, der sich einen Vorteil verschaffte.Vor allem mit der Vorhand, was auch Goran Ivanisevic, der mal wieder in der Box seines Schützlings saß, goutierte. Mit einem Rückhand-Slice-Passierball stellte Fils mit dem nächsten Break auf 5:2. Damit war die Partie auch entschieden.

In der Night Session kommt es heute noch zum Aufeinandertreffen zwischen Alexander Zverev und Ben Shelton (ab 20:30 Uhr live bei Sky und WOW und in unserem Liveticker). Zverev hatte zum Auftakt ja glatt gegen Rafael Jodar gewonnen, Shelton konnte sich gegen Fils in drei Sätzen behaupten.

Hier das Tableau in Turin