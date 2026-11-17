Shelton vor dem Zverev-Match: Neue Ideen durch Ferrero?

Ben Shelton hat alle sechs bisherigen Matches gegen Alexander Zverev verloren. Bringt der neue Co-Coach Juan Carlos Ferrero den US-Amerikaner auf die Siegerstraße?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.11.2026, 07:33 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev und Ben Shelton nach dem Matchball im Finale der US Open 2026

Juan-Carlos Ferrero war ja eigentlich aus anderen Gründen bei den ATP Finals in Turin - nämlich der Ehrung der bisherigen Weltranglisten-Ersten in der Geschichte der männlichen Profitour - aber wenn „Juanki“ schon mal in der Inalpi Arena aufschlägt, dann kann er sich auch gleich in die Box seines neuen Schützlings Ben Shelton setzen. Was Ferrero gegen Arthur Fils auch gemacht hat. Lebhafte Diskussionen mit Trainervater Bryan Shelton mit eingeschlossen.

Und nun wird Ben Shelton also heute Abend gegen Alexander Zverev sein zweites Gruppenspiel bestreiten. Wofür Juan-Carlos Ferrero der perfekte Ratgeber ist. Denn zum einen hat der Spanier als Coach von Carlos Alcaraz gegen Zverev ja einige Matches bestritten. Und dann war Ferrero aber auch für kurze Zeit Mitglied im Team Zverev. Weiß also, was bei der aktuellen Nummer eins der Welt Sache ist.

Sonego hat Zverev am Rande einer Niederlage

Was man von seinem neuen Schützling nicht behauptet kann. Zverev hat als bisherigen sechs Matches gegen Shelton gewonnen, zuletzt im Endspiel der US Open in Flushing Meadows. Wo der US-Amerikaner die hehre Idee hatte, gegen Zverev im Großen und Ganzen von der Grundlinie aus zu gewinnen. Das aber hat Zverev gerne genommen, von hinten können nur Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und an Ausnahmetagen vielleicht auch noch Daniil Medvedev und Novak Djokovic mit dem Deutschen mithalten. Bzw. diesen sogar übertrumpfen.

Vielleicht lohnt sich aber ein Blick auf das einzige Match in new York City 2026, bei dem Alexander Zverev Probleme hatte - und das war nun Runde eins gegen Lorenzo Sonego. Warum? Weil der Italiener seinen Zweitwohnsitz am Netz aufgemacht hatte. Und bei jeder Gelegenheit seinen Bällen nachgegangen ist. Und das, obwohl Sonego beim Volley kein Großmeister ist. Der Volley von Ben Shelton ist da schon eine andere Kategorie.

Allerdings muss man ja auch taktisch denken: Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass sich Zverev und Shelton in Turin 2026 ein zweites Mal begegnen. Und zwar im Endspiel. Vielleicht bewahrt sich Juan Carlos Ferrero etwaige neue Ideen ja bis dahin auf.

Hier das Tableau in Turin