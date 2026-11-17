Erst Skatepark, dann Auftaktsieg: Krawietz und Pütz begeistern

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind mit einer grandiosen Vorstellung in ihr letztes gemeinsames ATP-Turnier gestartet. Auch weil sie bei den ATP Finals in Turin familiäre Unterstützung genießen.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 17.11.2026, 07:32 Uhr

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© Getty Images Tim Pütz und Kevin Krawietz am Montag in Turin

Den anstrengendsten Teil seines ersten Arbeitstages in Turin erlebte Kevin Krawietz abseits des Tenniscourts. "Das Programm außerhalb vom Tennis, wenn wir nicht trainieren oder nicht hier sind, ist sehr simpel - mit Spielplatz und Skatepark heute Morgen", sagte der Familienvater und Doppelpartner von Tim Pütz nach dem furiosen Auftaktsieg bei den ATP Finals. Es sei "ein gutes Gefühl", wenn die Familie dabei ist. "Aber es ist natürlich auch anstrengender", fügte Krawietz mit einem Augenzwinkern an.

Auf dem Platz legten Krawietz und Pütz dafür nur eine Kurzschicht ein. Mit 6:1, 6:3 fegte das deutsche Davis-Cup-Doppel die Australian- und US-Open-Champions Christian Harrison (USA) und Neal Skupski (Großbritannien) am Montag aus der Inalpi Arena und machte bereits einen wichtigen Schritt in Richtung Halbfinale. Den überraschend deutlichen Sieg wollten die Turniersieger von 2024, die sich am Ende der Saison trennen, aber nicht zu hoch hängen.

"Klar ist es gut, dass wir heute so toll gespielt haben und dass es auch so klar ausgegangen ist. Wir bewerten es beide nicht über, sondern sind happy, dass wir gewonnen haben und einen guten Start hatten", sagte Pütz, der seine Laufbahn im kommenden Jahr beendet und seine gemeinsame Laufbahn mit Krawietz in Turin krönen will.

Die nächste Aufgabe wird schwierig, denn es geht gegen Marcel Granollers und Horacio Zeballos. Aber mit der Form vom Montag ist Kevin Krawietz und Tim Pütz alles zuzutrauen.