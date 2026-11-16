ATP Finals: Medvedev schlägt Lokalmatador Cobolli

Daniil Medvedev ist mit einem 7:6 (4) und 6:3 gegen Flavio Cobolli in die ATP Finals 2026 gestartet. Und spielt damit am Mittwoch gegen Carlos Alcaraz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.11.2026, 22:29 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev hatte am Montagabend mit Flavio Cobolli am Ende viel Spaß

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Flavio Cobolli hat im Einzel den gesamte Erwartungsdruck der heimischen Fans zu schultern, da tat es natürlich gut, dass Cobolli auf der Tribüne Unterstützung der (Ex-)Kollegen Matteo Berrettini und Fabio Fognini erhielt. Alleine: Es half gegen Daniil Medvedev nicht. Denn der Russe setzte sich in der Night Session am Montag in Turin mit 7:6 (4) und 6:3 durch.

Und das aufgrund des Spielverlaufs auch mit vollem Recht. Denn schon im ersten Satz ließ Medvedev zahlreiche Breakchancen aus, lag dann aber im Tiebreak von beginn an in Front. Den ersten Aufschlagverlust gab es erst Mitte des zweiten Satzes. Da ging Medvedev als Rückschläger mit 4:3 in Führung. Und schaute nicht mehr zurück.

Im ersten Match des Tages hatte Carlos Alcaraz mit Frances Tiafoe überhaupt keine Probleme. Alcaraz lieferte eine Gala ab, gewann mit 6:2 und 6:2 und trifft am Mittwoch im Spitzenduell auf Medvedev.

Am morgigen Dienstag steht eine Wiederauflage des Endspiels der US Open 2026 an. Denn ab 20:30 Uhr trifft Alexander Zverev auf ben Shelton.

Hier das Tableau in Turin