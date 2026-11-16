Juan Carlos Ferrero über Wiedersehen mit Carlos Alcaraz: "Fühlte sich seltsam an"

Im Rahmen der ATP Finals sind sich Carlos Alcaraz und sein eheamliger Coach Juan Carlos Ferrero über den Weg gelaufen. An gemeinsame Trainigssessions auf verschiedenen Seiten müssen sich Spieler und Ex-Coach jedoch noch gewöhnen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.11.2026, 15:56 Uhr

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© Getty Images Juan Carlos Ferrero im Gespräch mit Bryan Shelton.

Fast ein Jahr ist es nun her, dass Juan Carlos Ferrero nicht mehr an der Seite von Carlos Alcaraz agiert. Der Erfolgscoach der letzten Jahre führte den Spanier an die Spitze der Weltrangliste und zu zahlreichen großen Titeln, darunter sechs Grand-Slam-Trophäen. Bei den ATP Finals standen beide nun wieder gemeinsam auf dem Court. Allerdings auf verschiedenen Seiten.

“Das fühlte sich ein bisschen seltsam an”, berichtete Juan Carlos Frerro gegenüber spanischen Medien nach der gemeinsamen Trainingsession von Carlos Alcaraz und Ben Shelton im Rahmen der ATP Finals in Turin. Ferrero begleitet den US-Amerikaner mittlerweile auf der Tour. In Turin kam es zum Wiedersehen des ehemaligen Duos, welches insgesamt sieben Jahre erfolgreich zusammengearbeitet hat.

Ferrero und Alcaraz trennten sich vor einem Jahr

Ende des letzten Jahres gaben Alcaraz und Ferrero emotional ihre Trennung bekannt. Der Coach, der selbst als aktiver Profi mal die Nummer eins der Welt bekleiden durfte, stellte damals heraus, dass er mit Alcaraz gerne weiter zusammengearbeitet hätte. Doch der aktuelle Weltranglistendritte entschied sich für eine Veränderung und wird seitdem von Samuel Lopez betreut.

Auch für Carlos Alcaraz fühlte sich das Wiedersehen auf dem Court seltsam an, wie der 24-Jährige gegenüber den Medien zugab. Ex-Coach und Ex-Spieler begrüßten sich vor der Trainingssession mit einer festen Umarmung. Während der sieben gemeinsamen jahr auf der Tour hat sich auch eine Freundschaft entwickelt.

Juan Carlos Ferrero fühlt sich im neuen Team von Ben Shelton gut aufgenommen. Gemeinsam mit Bens Vater Bryan ist der 46-Jährige nun für die sportlichen Geschicke des US-Boys verantworlich. Ferrero möchte seinem neuen Schützling eine bessere Entscheidungsfindung im Spiel mitgeben, wenn es um die Wahl des richtigen Schlags geht. Das hat bei Carlos Alcaraz in den letzten Jahren bereits wunderbar funktioniert, was die Tenniswelt bis heute in jedem Match von “Carlitos” bestaunen darf.