ATP Finals: Klarer Zweisatzerfolg! Carlos Alcaraz überollt Frances Tiafoe

Carlos Alcaraz hat einen erfolgreichen Start bei den ATP Finals in Turin hingelegt. Der Spanier siegte im ersten Gruppenmatch gegen Frances Tiafoe mit 6:2 und 6:2.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.11.2026, 16:34 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz startet mit einer starken Leistung in Turin.

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Starker Start in die ATP Finals 2026 in Turin von Carlos Alcaraz. Der Spanier siegte in der Arena gegen Frances Tiafoe in zwei Sätzen und knüpfte nach seinen Titeln in Wien und Paris an seiner starken Form der letzten Wochen an. Für Frances Tiafoe endet die persönliche Finals-Premiere mit einer Enttäuschung, jedoch hat der 28-Jährige noch alle Chancen auf das Halbfinale beim Jahresabschluss in der italienischen Metropole.

Der Start von Carlos Alcaraz in das Match beeindruckte nicht nur die Zuschauer, sondern auch deutlich Frances Tiafoe. Der Spanier führte schnell mit 4:0 und machte dabei nahezu keine Fehler. Unter dem Jubel der Zuschauer stellte Frances Tiafoe dann mit einem unterhaltsamen Punkt auf 40:0 und sicherte sich anschließend das erste Spiel der Partie. Doch Carlos Alcaraz hielt das Niveau weiterhin hoch und so war für den US-Amerikaner im ersten Satz nichts zu holen.

Alcaraz spielt in anderer Liga

Der zweite Durchgang begann dann für Frances Tiafoe zumindest mit dem guten Gefühl einer Führung. Der Finals-Neuling brachte das erste Spiel auf das Scoreboard, gab im dritten Spiel des Satzes jedoch erneut seinen Aufschlag ab. Carlos Alcaraz hatte zu diesem Zeitpunkt stets die richtige Antwort aus der Defensive heraus, wenn Frances Tiafoe etwas Offensives in sich spürte. Das änderte sich auch nicht, als Frances Tiafoe beim Stand von 3:2 für den Spanier drei Breakchancen bekam.

Carlos Alcaraz hielt seinen Aufschlag und nur einige Minuten später folgte das nächste Break zum 5:2 für den Topstar. Frances Tiafoe machte über das gesamte Match nicht einen einzigen Punkt beim eigenen zweiten Aufschlag. Carlos Alcaraz servierte das Match nach 1:08 erfolgreich ins Ziel und hat damit bereits beste Karten auf eine Halbfinalteilnahme bei den diesjährigen ATP Finals, zu dessen Einzug noch ein weiterer Sieg fehlt.

Am Abend spielen in der “Ivan Lendl Gruppe” ab 20:30 Uhr Daniil Medvedev und Flavio Cobolli das zweite Einzel des Tages. Der Sieger dieser Partie wird am Mittwoch auf Carlos Alcaraz treffen und um den vorzeitigen Halbfinaleinzug spielen. Frances Tiafoe wird dann auf den unterlegenen Akteur treffen und kann nur mit einem Sieg die Chance auf das Halbfinale wahren.

Hier das Tableau in Turin