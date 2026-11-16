Nach Auftaktsieg gegen Jodar: Alexander Zverev entdeckt Verbesserungspotenzial

Alexander Zverev hat in Turin am Sonntag einen erfolgreichen Auftakt in die ATP Finals gefeiert. Der Zweisatzerfolg gegen Rafael Jodar zeigte die Stärken des Weltranglistenersten, der trotzdem Verbesserungspotenzial ausgemacht hat.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 23:17 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev startete souverän in die diesjährigen ATP Finals.

Der Auftakt in die Woche von Turin kann Alexander Zverev als gelungen markieren. Der Weltranglistenerste siegte am Sonntagnachmittag gegen Rafel Jodar deutlich in zwei Sätzen. Der Neuling bei den ATP Finals bekam vom deutschen Profi nach seinem rasanten Aufstieg in diesem Jahr deutlich die Grenzen aufgezeigt. Der 29-Jährige Zverev zeigte sich anschließend zufrieden mit dem Matchverlauf.

“Das war ein solides Match, aber perfekt war das nicht”, resümierte Alexander Zverev nach der Begegnung in der Inalpi-Arena in Turin. “Mit einem 6:4, 6:4-Erfolg gegen einen Topspieler ist das ein gelungener Turnierstart. Das nimmt man gerne mit. Ich bin sehr happy mit der Partie, aber es gibt auch einige Dinge zu verbessern.”

Zverev mit starker Aufschlagquote

Auffällig war im positiven Sinn die starke Aufschlagquote von Alexander Zverev. Im ersten Satz landeten 88 Prozent der ersten Aufschläge im Feld und dazu produzierte Zverev keinen Doppelfehler. Mit dem Serve dominierte Zverev die Partie und ließ seinem Kontrahenten so wenige Chancen auf eine mögliche Überraschung. Doch diese hatte Jodar am Ende des ersten Satzes mit zwei eigenen Breakchancen trotzdem. Ein kleiner Makel in der blitzsauberen Vorstellung.

Und genau diese Dinge wird Alexander Zverev abstellen wollen. Der Deutsche wird konzentrierter agieren müssen, wenn die Kontrahenten in den nächsten Tagen vom Leistungsniveau noch besser agieren. Zumal Alexander Zverev in dieser Woche auch beweisen will, dass er konstant gegen Spieler aus den Top Ten bestehen kann. Die Kritik am gebürtigen Hamburger nimmt seit seiner Übernahme des ersten Platzes in der Weltrangliste nicht ab.

Am Dienstag wird mit Ben Shelton der nächste Prüfstein warten. Eigentlich gibt es kaum einen Zweifel daran, dass Alexander Zverev nicht die Runde der letzten vier Spieler beim Jahresabschluss erreichen wird. Doch dafür muss vor allem der Serve weiterhin eine präsente Rolle in den kommenden Begegnungen einnehmen.

Hier das Tableau in Turin