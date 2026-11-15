ATP Finals: Zukünftiger Krawietz-Partner feiert Auftaktsieg

Marcelo Arevalo und Mate Pavic sind mit einem Sieg in die ATP Finals gestartet. Das Duo siegte gegen die Franzosen Theo Arribage und Albano Olivetti mit 7:6(7) und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 20:37 Uhr

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© Getty Images Mate Pavic und Marcelo Arevalo sind mit einem Sieg in die ATP Finals gestartet.

Es sind die letzten Partien, die Marcelo Arevalo und Mate Pavic in dieser Woche bei den ATP Finals gemeinsam bestreiten. Denn Mate Pavic wird bekanntlich mit Beginn der neuen Saison mit Kevin Krawietz zusammenspielen, der ebenfalls mit seinem noch derzeitigen Partner Tim Pütz bei den Finals in Turin aufschlägt. Während Krawietz und Pütz am Montag in das Event starten, durfte das Team aus El Salvador und Kroatien.

Arevalo und Pavic feierten am Sonntagabend einen erfolgreichen Start in das Jahresendturnier. Gegen die französische Kombination Theo Arribage und Albano Olivetti siegte das an Position vier gesetzte Doppel glatt in zwei Sätzen. Doch deutlich verlief die Partie keineswegs. Im ersten Durchgang nutzten beide Teams ihre Aufschlagstärke und bugsierten den Durchgang in den Tiebreak. Mit dem besseren knappen Ende für Arevalo und Pavic.

Heliovaara und Patten ebenfalls siegreich

Im zweiten Satz zeigten beide Seiten dann die ein oder andere Schwäche beim eigenen Serve. Doch den einzigen Aufschlagverlust konnten Marcelo Arevalo und Mate Pavic mit zwei eigenen Breaks perfekt kompensieren. Nach 1:27 Stunde Spielzeit stand der erste Sieg bei den ATP Finals fest, die damit in der Gruppe nach Siegen mit Harri Heliovaara und Henry Patten gleichziehen. Das topgesetzte Doppel siegte bereits am Nachmittag gegen Rafael Matos und Orlando Luz mit 6:3, 5:7 und 10:4.