ATP Finals 2026 live: Ben Shelton vs. Arthur Fils im TV, Livestream und Liveticker
Ben Shelton und Arthur Fils treffen heute bei den ATP Finals in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 20:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von Jens Huiber
zuletzt bearbeitet: 14.11.2026, 13:20 Uhr
Live Ticker
Ben Shelton hat ja schon im letzten Jahr die Finalluft in Turin geschnuppert, für Arthur Fils steht eine Premiere beim großen Jahresabschluss an. Der Franzose hat aber in jedem Fall ein grandioses Comeback-Jahr hingelegt.
Im Head-to-Head steht es 2:1 für Shelton. Die letzte Partie der beiden fand allerdings schon vor knapp mehr als zwei Jahren in Basel statt.
Shelton vs. Fils - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Arthur Fils und Ben Shelton gibt es ab 20:30 Uhr live im TV bei Sk und im Livestream bei WOW.
Hier das Tableau in Turin