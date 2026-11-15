ATP Finals 2026: Erster Auftritt für die Rookies Fils und Jodar

Arthur Fils und Rafael Jodar steigen heute erstmals in die Gruppenspiele der ATP Finals ein. Die beiden Neulinge haben gegen Kontrahenten auf höchstem Niveau noch Luft nach oben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.11.2026, 18:50 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils macht auch neben dem Tenniscourt eine prächtige Figur

Über Geschmack sollte man bekanntlich eher nicht streiten, aber wenn man eine Umfrage unter modisch beschlagenen Tennis-Interessenten machen müsste, wer am Freitagabend bei der Spielerpräsentation der ATP Finals 2026 eine bessern Eindruck hinterlassen hat, dann würde Arthur Fils wohl den Vorzug vor Rafael Jodar erhalten. Alleine schon wegen der Sonnenbrillen, die Fils wie auch Frances Tiafoe (der am allerbesten von allen ausgesehen hat - mit Außenseiterchancen für Carlos Alcaraz) gegen die starke Abendbeleuchtung in Turin getragen hat.

So weit, so gut. Heute aber steht für die ersten beiden Neulinge bei den ATP Finals der erste Auftritt an, Frances Tiafoe und Flavio Cobolli folgen dann morgen. Und wie es der Saisonabschluss so mit sich bringt, trifft man dort nur auf Spieler, die ein einstelliges Weltranglisten-Ranking haben. Schauen wir uns also einmal an, wie Rafael Jodar und Arthur Fils sich im Laufe der Saison in dieser Kategorie geschlagen haben.

Fils mit vier Top-Ten-Siegen

Der Spanier muss ja um 14 Uhr (live bei Sky, WOW und in unserem Liveticker) gegen Alexander Zverev ran. Gegen den Deutschen hat Jodar in Roland-Garros in drei Sätzen verloren. Auf der Habenseite stehen dagegen Siege gegen Daniil Medvedev zuletzt im Halbfinale von Shanghai und Alex de Minaur in Madrid. Allerdings: In Delray Beach und Washington musste Aufsteiger Jodar gegen Taylor Fritz ebenso Lehrgeld zahlen wie in Madrid gegen Jannik Sinner oder in Cincinnati gegen Flavio Cobolli.

Arthur Fils wiederum bestreitet die Night Session gegen Ben Shelton. Fils hat gegen Top-Ten-Leute 2027 eine Bilanz von 4:5: Die Siege kamen gegen Frances Tiafoe in Tokio, Alex de Minaur und Flavio Cobolli in Cincinnati und Lorenzo Musetti in Barcelona. Dieses Turnier gewann Arthur Fils ja im Anschluss. Niederlagen setzte es gegen Jannik Sinner in Madrid, gegen Alexander Zverev in Miami, gegen Carlos Alcaraz in Doha, gegen de Minaur in Rotterdam und gegen Félix Auger-Aliassime beim Comeback-Turnier in Montpellier.

Jetzt kommt die geballte Ladung auf die Rookies zu. Man darf gespannt sein, wie sie damit umgehen.

Hier das Tableau in Turin