ATP Finals: Klassentreffen der Branchenbesten mit Leerstellen

Am gestrigen Freitagabend wurden einige der bisherigen ATP-Weltranglisten-Ersten geehrt. Es haben aber auch große Namen gefehlt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.11.2026, 18:24 Uhr

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© Valerio Penniciino/Getty Images Jannik Sinner, Alexander Zverev und Andrea Petkovic als Moderatorin am Freitagabend in Turin

Schön, dass man Jannik Sinner auch wieder mal im Kreis der Tenniselite gesehen hat, auch wenn sich diese Elite nicht zum sportlichen Wettkampf, sondern anlässlich einer Gala für die bisherigen Spitzenreiter der ATP-Weltrangliste getroffen haben. Dafür wurde am Freitagabende in der Inalpi Arena in Turin groß umgebaut, ab dem morgigen Sonntag wird ja um den letzten großen Einzel-Titel auf der ATP-Tour 2026 gespielt.

Da wird Sinner aufgrund seiner anhaltenden Knieprobleme fehlen, von den aktuellen Teilnehmern haben sich Alexander Zverev und Daniil Medvedev gezeigt, Carlos Alcaraz ließ sich kurzfristig entschuldigen. Das Klassentreffen brachte für die Fans des schwedischen Tennissports mit Mats Wilander und Stefan Edberg die sehr gute alte Zeit zurück, Yevgeny Kafelnikow und Marat Safin ergänzten sich mit Medvedev zum russischen Trio.

Djokovic, Federer, Nadal, Agassi fehlen

Mit Ilie Nastase war auch ein Mann aus den 1970er-Jahren mit am Start, Thomas Muster wiederum verbindet mit ATP-Boss Andrea Gaudenzi ja auch eine gemeinsame Vergangenheit: Beide wurden schließlich von Ronnie Leitgeb trainiert. Und wenn gerade von Sandplatzartisten die Rede ist: Gustavo Kuerten hat mit seinem Lächeln auch am Freitagabend alle überstrahlt.

© Corinne Dubreuil/ATP Tour Thomas Muster und ATP-Chef Andrea Gaudenzi verbindet eine erfolgreiche, gemeinsame Vergangenheit

Allerdings: Es fehlten doch einige Ausnahmekönner, nein, eigentlich die Größten des Tennissports. So etwa Novak Djokovic, Rafael Nadal oder Roger Federer, auch Andy Murray war nicht nach Turin angereist. Björn Bohr hat ja leider mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, aber auch sein beiden großen Gegenspieler Jimmy Connors und vor allem John McEnroe blieben dem Event fern. Wie auch Pete Sampras, Jim Courier oder Andre Agassi. Und wo war Boris Becker?

Der allgemeinen Stimmung schien as indes keinen Abbruch getan zuhaben. Ein Fest ist gefallen - und wurde standesgemäß gefeiert.