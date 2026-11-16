ATP Finals 2026 live: Carlos Alcaraz vs. Frances Tiafoe im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Frances Tiafoe treffen heute bei den ATP Finals 2026 in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.11.2026, 13:19 Uhr

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© Getty Images Frances Tiafoe und Carlos Alcaraz treffen heute zum vierten Mal aufeinander

Carlos Alcaraz geht nach seinem starken Herbst mit den Titel in Tokio, Wien und Paris als der große Favorit in die ATP FInals 2026, für Frances Tiafoe steht die erste Teilnahme beim großen Saisonabschluss an.

Im Head-to-Head hat Alcaraz die Nase vorne. Allerdings haben die beiden erst drei Partien gegeneinander bestritten. Die bislang letzte hat der Spanier in Wimbledon 2024 in fünf Sätzen gewinnen können.

Alcaraz vs. Tiafoe - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Frances Tiafoe gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Tableau in Turin