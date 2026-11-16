Erster Finals-Sieg für Ben Shelton: Das gibt "ein bisschen Momentum"

Für Ben Shelton hatte der Sieg am gestrigen Sonntag bei den ATP Finals einen besonderen Hintergrund. Der Weltranglistenvierte kann am Dienstag seine eigene Geschichte bei den ATP Finals komplett umkehren.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.11.2026, 15:00 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton tankte mit dem Sieg gegen Arthur Fils eine Menge Selbstvertrauen.

Für die Karriere von Ben Shelton hatte der gestrige Sonntagabend einen historischen Wert. Der US-Amerikaner feierte gegen Arthur Fils in seinem vierten Match bei den ATP Finals seinen ersten Sieg. Im vergangenen Jahr unterlag Shelton bei seiner Finals-Premiere in allen drei Partien der Gruppenphase und schied am Ende chancenlos aus. Die Ausgangslage ist in diesem Jahr nach der ersten Partie nun schon ganz anders.

Und genau darauf will Ben Shelton bei seinem zweiten Auftritt aufbauen, wenn am Dienstag Alexander Zverev auf der anderen Seite stehen wird: “Der erste Sieg hier ist unglaublich. Es direkt im ersten Match geschafft zu haben, das gibt mir schon ein bisschen Momentum”. Bekanntlich ist mangelndes Selbstvertrauen grundsätzlich kein Thema für US-Amerikaner, doch Shelton dürfte nun vor allem mit weniger Druck gegen den Weltranglistenersten antreten.

Denn ein Sieg ist im zweiten der drei Matches der Round Robin keine Pflicht, um die Chance auf eine Halbfinalteilnahme zu wahren. Bei einer Niederlage müsste Ben Shelton im letzten Gruppenspiel gegen Rafael Jodar dann den notwendigen zweiten Matcherfolg einfahren.

Sheltons Bilanz gegen Zverev bisher mies

Bei der bisherigen Bilanz gegen Alexander Zverev dürfte damit zurechnen sein, dass Shelton bereits am Donnnerstag ein erstes kleines Endspiel vor der Brust haben wird. Denn bisher konnte Alexander Zverev alle Duelle gewinnen. Mit 6:0 ist die Bilanz deutlich. Shelton unterlag im Herbst beim letzten Aufeinanderttreffen im Endspiel der US Open.

Davor trafen Shelton und Zverev zuletzt vor einem Jahr in Turin aufeinander. Shelton musste eine Zweisatzniederlage hinnehmen und zahlte viel Lehrgeld bei seiner ersten Teilnahme bei den ATP Finals. Am Dienstag kann Shelton nun die Geschichte umschreiben und mit einem Sieg sogar den Einzug in das Halbfinale bereits vorzeitig sichern. Das Momentum wäre dann nicht mehr nur “ein bisschen” beim 24-Jährigen.

Hier das Tableau in Turin