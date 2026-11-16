ATP Finals: Krawietz und Pütz legen Traumstart hin

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind mit einem fulminanten 6:1 und 6:3 gegen Christian Harrison und Neal Skupski in die ATP Finals 2026 gestartet.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 16.11.2026, 19:09 Uhr

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© Getty Images Kevin Krawietz und Tim Pütz sind in Turin fulminant gestartet

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz ist mit einem Statement-Sieg perfekt in die ATP Finals gestartet. Die Turniersieger von 2024 bezwangen zum Auftakt die Australian- und US-Open-Champions Christian Harrison (USA) und Neal Skupski (Großbritannien) mit 6:1, 6:3 und nahmen Revanche für das verlorene Finale in New York im September. Mit dem überraschend deutlichen Erfolg in weniger als 60 Minuten legten Krawietz (34) und Pütz (38) bereits den Grundstein für den Halbfinaleinzug.

Für das Erfolgsduo ist es das letzte gemeinsame Turnier auf der ATP-Tour, nach der Saison wird Pütz aus familiären Gründen kürzertreten. Umso motivierter ist das Doppel aus Coburg und Frankfurt, den bisher sieben gemeinsamen Titeln im Saisonendspurt mindestens einen weiteren hinzuzufügen. Im Anschluss an die ATP Finals wollen Krawietz und Pütz mit dem deutschen Davis-Cup-Team um Topstar Alexander Zverev triumphieren.

Und der Start lief überraschend reibungslos: Bei eigenem Service ließen Krawietz und Pütz nichts anbrennen, Harrison und Skupski unterliefen hingegen viele einfache Fehler. Schnell stand es 5:0 im ersten Satz. Pütz returnierte immer wieder stark, im zweiten Satz nutzte das deutsche Duo seinen ersten Breakball - und war danach nicht mehr aufzuhalten.