Powertennis und Mario Kart: Alexander Zverev nimmt Fahrt auf

Alexander Zverev hat in Turin bereits das Halbfinale im Blick. Rund um die Neuauflage des US-Open-Endspiels will der Weltranglistenerste auch für Ruhe abseits des Platzes sorgen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 16.11.2026, 15:58 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev trifft am Dienstag bei den Finals auf Ben Shelton.

Seinen Traumstart in Turin zelebrierte Alexander Zverev an der Konsole. Mit "zehn Runden Mario Kart" ließ Deutschlands Tennisstar den Abend nach seinem ersten Sieg als Weltranglistenerster ausklingen und fiel dann erschöpft ins Bett - auf seiner Titelmission bei den ATP Finals sucht Zverev die perfekte Balance zwischen Vollgas und Ruhe.

Schließlich hatte der Hamburger in der Nacht vor seinem souveränen 6:4, 6:4-Auftaktsieg gegen den spanischen Youngster Rafael Jódar nach eigenen Angaben "fast gar nicht geschlafen", da er sich mit Sushi den Magen verstimmt hatte. Auf dem Platz war ihm davon aber nichts anzumerken gewesen, auch dank seiner Aufschlagstärke legte er locker den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale.

Zverev mit makelloser Bilanz gegen Shelton

Diesen könnte er unter Umständen schon mit einem Sieg gegen seinen Lieblingsgegner Ben Shelton am Dienstag (nicht vor 20.30 Uhr/Sky) perfekt machen. Und die Vorzeichen stehen gut: Gegen den US-Amerikaner hat Zverev alle seine sechs Matches gewonnen, darunter im September das US-Open-Finale in New York.

Hinzu kommt: Der Deutsche fühlt sich nach dem Trubel um seinen Aufstieg auf den Tennis-Thron Anfang November in Paris endlich wieder "leicht", wie er gut gelaunt erklärte: "Es war so viel los. Ich hatte nicht wirklich den Fokus auf das Spiel. Und heute habe ich mich ganz anders gefühlt. Ich habe es sehr genossen."

Und das sollte eine Warnung an die Konkurrenz sein. Der Hamburger will seine Traumsaison mit Grand-Slam-Titeln in Paris und New York mit dem inoffiziellen Weltmeistertitel krönen. Der souveräne Auftakt gegen Jódar war ein erster Fingerzeig.

Becker mit Lob für Zverev

Das sieht auch Tennis-Ikone und Chefkritiker Boris Becker so. Der starke Auftakt sei "ein Zeichen an die Konkurrenz" gewesen, so Becker. Zverev habe gezeigt: "Ich bin hier, um das Turnier zu gewinnen als neue Nummer eins."

Und auf dieser Mission helfen keine Nebengeräusche. Deshalb möchte Zverev seinen öffentlichen Disput mit Becker ausräumen. Er steht einer Aussprache in Turin positiv gegenüber und würde Becker gerne treffen. Becker, der Zverevs Auftaktmatch auf der Tribüne verfolgt hatte und ab Donnerstag als TV-Experte vor Ort sein wird, betonte bei Sky: "Ich glaube nicht, dass wir ein Problem haben." Und: "Die Suppe ist gegessen."

Das würde helfen, schließlich hat Zverev im Saisonendspurt noch große Ziele. Nach einem möglichen dritten Titel bei den ATP Finals nach 2018 und 2021 will Zverev im Anschluss mit dem deutschen Team beim Davis Cup in Bologna triumphieren. Spielt er so wie zum Auftakt gegen Jódar, ist dem Weltranglistenersten am Ende seines Traumjahres vieles zuzutrauen.

Hier das Tableau in Turin