ATP Finals: Darum glaubt Medvedev an seine Chance gegen Alcaraz

Daniil Medvedev trifft bei den ATP Finals in Turin am Mittwoch auf Carlos Alcaraz. Und rechnet sich gute Chancen auf eine kleine Überraschung aus.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.11.2026, 17:17 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev wird sich seinen Spielplan gegen Carlos Alcaraz genau überlegen

Man mag es kaum glauben oder hat es schon vergessen: Daniil Medvedev hat in der laufenden Saison schon gegen Carlos Alcaraz gewinnen können. Im Halbfinale von Indian Wells war’s, genau dort also, wo sich Medvedev ja schon fast legendär darüber beschwert hatte, dass man in Tennis Paradise eigentlich gar nicht auf Hartplatz spiele („Ich weiß das. Ich bin ein Hartplatz-Experte!“), weil der Untergrund so langsam sei.

Ganz im Gegensatz zum Belag bei den ATP Finals in Turin. Dort geht es zügig zur Sache. Und genau da wittert Medvedev eine Chance, auch sein zweites Gruppenmatch 2026 zu gewinnen. Der Gegner? Carlos Alcaraz, der am gestrigen Montag Frances Tiafoe eine kostenlose Lehrstunde zuteil kommen ließ.

Medvedev arbeitet permanent an seinem Aufschlag

Warum sich Medvedev nicht zwingend im Nachteil sieht, obwohl das Head-to-Head gegen Alcaraz bei 3:7 steht? Wegen des schnellen Geläufs, das so ganz anders ist als im Frühjahr in Indian Wells. „Diese Bedingungen geben mir die besten Chancen, dass ich ihn schlage“, erklärte Medvedev also nach seinem Auftakterfolg gegen Flavio Cobolli. „Man bekommt ein paar freie Punkte mit dem Aufschlag oder kann Winner schlagen, weil der Court so schnell ist.“

Und gerade mit seinem Aufschlag ist Daniil Medvedev in den vergangenen Wochen sehr zufrieden gewesen. Weil er auch permanent an der Spieleröffnung arbeitet.

In Hinblick auf das Match gegen Alcaraz weiß der routinierte Russe aber natürlich, was ihn erwartet. „Es ist nicht einfach gegen Carlos, weil der ist wahrscheinlich, zusammen mit Novak, einer der Spieler mit der besten Beinarbeit, die wir jemals gesehen haben. Man muss sein bestes Tennis spielen und etwas riskieren.

Hier das Tableau in Turin