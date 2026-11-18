"Lust auf mehr": Ist "Superman" Alcaraz in Turin zu stoppen?

Carlos Alcaraz begeistert zum Start der ATP Finals. Der Spanier scheint auf dem Weg zum Titel kaum zu bremsen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.11.2026, 09:49 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz sieht sich in der Endphase der Saison in absoluter Topform.

In pinken Sneakern schlenderte Carlos Alcaraz gelöst durch die Gänge der Inalpi Arena in Turin, mit dem Handy in der Hand und einem breiten Grinsen im Gesicht nahm er Glückwünsche für seinen eindrucksvollen Auftaktsieg entgegen. Gleich zum Start der ATP Finals hatte der spanische Tenniskünstler mit einer Machtdemonstration eine deutliche Warnung an die Konkurrenz um Alexander Zverev geschickt - und dann verbal nachgelegt.

"So gut habe ich mich in meiner Karriere zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie gefühlt", sagte der siebenmalige Grand-Slam-Sieger bestens gelaunt, "ich bin voller Energie und Ehrgeiz und habe Lust auf mehr." Was der formstarke Ausnahmekönner mit "mehr" meint: Seinen ersten Titel beim prestigeträchtigen Saisonabschluss der acht Jahresbesten.

Und dass der Weg zum Titel in Turin in Abwesenheit seines Dauerrivalen Jannik Sinner (Italien) nur über ihn führt, machte Alcaraz spätestens am Montag klar. Mit seinem gewohnten Spielwitz, knallharten Grundschlägen und einem starken Aufschlag ließ er dem völlig überforderten Frances Tiafoe (USA) beim 6:2, 6:2 keinerlei Chance. "Es gibt Momente, in denen er definitiv Superman ist und ziemlich verrückt spielt", sagte Tiafoe anschließend tief beeindruckt.

Es war schon der zehnte Sieg in Folge für den Australian-Open-Champion. Vier Monate hatte Alcaraz im Sommer aufgrund einer Handgelenksverletzung pausiert, mittlerweile scheint es jedoch, als sei er nie weggewesen. Bei fünf Turnierteilnahmen seit seinem Comeback holte Alcaraz drei Titel, darunter zuletzt in Wien und beim Masters in Paris. Der Triumph bei den ATP Finals fehlt dem erfolgsverwöhnten Ausnahmespieler noch in seiner bereits prall gefüllten Sammlung.

Auf dem Weg zum Titel muss er aber sehr wahrscheinlich am Weltranglistenersten Zverev vorbei, ein mit Spannung erwartetes Duell mit dem Hamburger könnte es frühestens im Halbfinale geben. Alcaraz' Leistungsstärke ist dem Deutschen natürlich nicht verborgen geblieben. Der Spanier sei "seit seinem Comeback außergewöhnlich. Er spielt unglaubliches Tennis", sagte Zverev anerkennend.

Mit nur 23 Jahren hat Alcaraz bereits 29 ATP-Titel gesammelt, viele weitere sollen folgen. Für Spaniens Tennis-Ikone Rafael Nadal ist sein charismatischer Landsmann angesichts von sieben Major-Siegen bereits "eine Legende", wie er jüngst sagte. Und mit einem Triumph in Turin hätte Alcaraz seinem großen Vorbild etwas voraus: Die ATP Finals hat Nadal nie gewonnen, Àlex Corretja triumphierte 1998 als bisher einziger Spanier bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft.

Alcaraz will ihm folgen. Zunächst geht es für ihn am Mittwoch (nicht vor 14.00 Uhr/Sky) gegen den früheren Weltranglistenersten Daniil Medwedew aus Russland weiter, der Sieger der Partie kann höchstwahrscheinlich für das Halbfinale planen. Im Anschluss trifft er auf den Italiener Flavio Cobolli. Für Alcaraz soll die Gruppenphase aber nur eine Zwischenstation sein.

Hier die Ergebnisse der ATP FInals 2026 aus Turin