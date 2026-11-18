ATP Finals: Doppel-Star Henry Patten rechnet mit der ATP-Führung ab

Henry Patten und Harri Heliövaara wurden in Turin als bestes Herrendoppel des Jahres ausgezeichnet. Weltranglistenerster Patten nutzte seine Dankesrede für eine öffentliche Ansage an die bei der Zeremonie fehlende ATP-Spitze.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 18.11.2026, 08:22 Uhr

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© Getty Images Henry Patten und Harri Heliövaara mit der Trophäe für die Nummer eins der Welt

„Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir einmal in dieser Position sein würden“, erklärte Henry Patten bei der Übergabe der Jahresendtrophäe im Doppel. Für ihn und seinen finnischen Partner sei diese Auszeichnung etwas ganz Besonderes. Umso weniger konnte der Brite nachvollziehen, dass weder ATP-Präsident Andrea Gaudenzi noch CEO Eno Polo persönlich in Turin erschienen waren.

Seine Enttäuschung formulierte Patten ungewöhnlich deutlich: Es sei „wirklich schade“, dass die beiden Verantwortlichen die Bedeutung der Ehrung offenbar nicht auf dieselbe Weise sähen. Er hätte sie gerne gemeinsam mit seinem Partner auf dem Platz gehabt. Stattdessen übernahm ATP-Tourchef Andre Silva die Übergabe der Trophäe.

Fünf Titel und Wimbledon-Triumph

Die Kritik kommt nicht von ungefähr. Patten und Heliövaara blicken auf eine herausragende Saison zurück. Fünf Turniersiege stehen insgesamt zu Buche, darunter der Triumph in Wimbledon. Mit ihren Erfolgen haben sie sich an die Spitze des Doppeltennis gespielt. Dass ausgerechnet bei der Auszeichnung des besten Herrendoppels niemand aus der obersten ATP-Führungsebene anwesend war, wertet Patten offenbar als mangelnde Anerkennung der Doppel-Disziplin.

Streit um die Zukunft des Doppels

Die Spannungen zwischen den Doppelspielern und der ATP haben allerdings eine längere Vorgeschichte. Patten gehört zu den lautesten Kritikern der geplanten Reformen, die unter anderem kleinere Teilnehmerfelder und eine Reduktion des Preisgeldes ab 2028 vorsehen. Gemeinsam mit dem Niederländer Sem Verbeek initiierte er deshalb einen offenen Brief an die Tennisorganisation. Rund 100 Spieler unterschrieben, darunter auch die ehemaligen Doppel-Weltranglistenersten Bob und Mike Bryan. Die Forderung: Die geplanten Einschnitte sollen zurückgenommen werden.

Niederlage gegen Arevalo/Pavic trübt den Finalabend

Sportlich lief es für das Duo am Tag nach der Verleihung wenig erfreulich. In ihrem zweiten Gruppenspiel bei den ATP Finals mussten sich Patten und Heliövaara Marcelo Arevalo aus El Salvador und Mate Pavic aus Kroatien mit 7:6, 3:6 und einem klaren 4:10 im Match-Tiebreak geschlagen geben. Nach dem starken Saisonverlauf ist der Weg Richtung Halbfinale damit anspruchsvoller geworden.

Hier das Doppel-Tableau der Herren in Turin