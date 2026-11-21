USA-Trip im Visier – Verpasst Jannik Sinner die Australian Open?

Weiterhin großes Rätselraten um das Comeback von Jannik Sinner! Wie das italienische Medium Quotidiano.net berichtet, plant der Südtiroler aufgrund seiner anhaltenden Knieprobleme eine Reise in die USA, um sich eine zusätzliche Expertise einzuholen. Droht eine OP und ein Verzicht auf die Australian Open 2027?

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.11.2026, 09:09 Uhr

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© Getty Images Bei den ATP Finals konnte Jannik Sinner anstelle der Titelverteidigung nur an einer Ehrung der bisherigen Weltranglisten-Ersten teilnehmen.

Bei den aktuell laufenden ATP Finals war es ja schon länger festgestanden, dass Jannik Sinner bei der diesjährigen Ausgabe nicht antreten und deshalb seinen Titel aus dem Vorjahr nicht verteidigen konnte. So war der Südtiroler lediglich im Rahmenprogramm vertreten, als die bisherigen Weltranglisten-Ersten im Rahmen einer Gala geehrt wurden.

Eigentlich war nach seiner Visite in Turin die Rückkehr nach Monte-Carlo geplant, um sich dort mit seinem Neo-Coach Magnus Norman auf das Comeback vorzubereiten, das am Ende des Jahres beim hochdotierten und viel diskutierten Six Kings Slam in Saudi-Arabien geplant war.

Doch wie der stets gut informierte, italienische Journalist Gabriele Parpiglia im Internet-Medium Quotidiano.net bekanntgab, hat der fünffache Grand-Slam-Champion, der sein letztes Match auf der Tour bei seinem Triumph in Wimbledon im Finale gegen Alexander Zverev bestritten hatte, seine Reisepläne geändert. So entschied er sich für einen Trip in die USA, um sich bei einem Knie-Spezialisten eine zusätzliche Meinung bzgl. seiner anhaltenden Knieprobleme einzuholen.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll Sinner im rechten Knie an einer Entzündung des Tractus iliotibiales leiden, einem kräftigen Sehnenstreifen an der Außenseite des Oberschenkels, der sowohl der Hüfte als auch dem Knie Stabilität verleihen soll. Diese äußert sich in Form von stechenden und brennenden Schmerzen im Knie.

Über den aktuellen Genesungsstand der Entzündung kann aktuell nur gemutmaßt werden. Doch die Konsultation einen zusätzlichen Experten lässt nichts Positives vermuten und wirbelt zumindest den Comeback-Zeitplan durcheinander. Ein Start beim Einladungs-Turnier in Riad scheint dadurch immer ungewisser zu werden. Sollte die Untersuchung in den Vereinigten Staaten dazu führen, dass dem Weltranglisten-Zweiten eine Knie-OP angeraten wird, dürfte auch sein Antreten bei den Australian Open 2027 in immer weitere Ferne rücken.

Auch Boris Becker, der für Sky als Experte bei den ATP Finals vor Ort tätig ist, bestätigte nach einem persönlichen Austausch mit Sinner dessen anhaltende Probleme: „Er war sich noch unsicher, wie das mit seinem Knie weitergeht. Er war noch nicht überzeugt, wann er denn wieder anfangen kann.“