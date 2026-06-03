Rugby-CEO Andrew Abdo übernimmt bei Tennis Australia

Anfang August tritt Andrew Abdo, der aktuell noch als CEO der australischen Rugby-Liga fungiert, die Nachfolge von Craig Tiley bei Tennis Australia an. Bezüglich einer Doppelrolle als Turnierdirektor der Australian Open hält sich der Nachfolger aber noch bedeckt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 03.06.2026, 16:03 Uhr

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© Getty Images Andrew Abdo tritt bei Tennis Australia die Nachfolge als CEO von Craig Tiley an.

Lange war gerätselt worden, wer aus dem australischen Tennis-Kosmos die Nachfolge des ausscheidenden Craig Tiley als CEO des australischen Tennisverbands antreten würde. Umso überraschender nun, dass es sich mit Andrew Abdo um einen Quereinsteiger handelt, der aktuell noch als CEO die Fäden der höchsten australischen Rugby-Liga in den Händen hält. Bis zum 15. Juli wird er sein Amt bei der NRL noch bekleiden, um einen hochdotierten TV-Deal für die kommenden Jahre unter Dach und Fach zu bringen.

Ab dem 3. August startet der ebenfalls wie Tiley in Südafrika geborene Abdo seine neue Aufgabe bei Tennis Australia. Ob er jedoch wie sein Vorgänger neben der Tätigkeit als CEO des australischen Tennisverbands zugleich auch die Rolle als Turnierdirektor der Australian Open bekleiden wird wie es 65-jährige Tiley seit 2013 getan hat, lässt er mit einer nicht klar zu interpretierenden Aussage offen.

„Ich wurde vom Vorstand zum CEO von Tennis Australia ernannt – was bedeutet, dass man für alle Aspekte des Sports verantwortlich ist: vom Breitensport über die Förderstrukturen und Talententwicklung bis hin zur Ausrichtung von Großveranstaltungen. Die Verantwortung des CEO ist somit allumfassend“, so der 48-Jährige bei seiner Vorstellung.

Auch Tiley wird sich künftig mit einer „einfachen“ Rolle begnügen. Als neuer Geschäftsführer der USTA wird sich der Neuling erst einmal um die Neustrukturierung im US-amerikanischen Tennisverband kümmern. Eine gleichzeitige Funktion als Turnierdirektor der US Open ist (vorerst?) nicht geplant.