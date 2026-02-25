Jetzt offiziell: Ober-Aussie Craig Tiley übernimmt die USTA

Craig Tiley wird künftig als Geschäftsführer des US-amerikanischen Tennisverbandes USTA arbeiten. Das wurde am gestrigen Dienstag bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2026, 06:49 Uhr

© Getty Images Craig Tiley und Carlos Alcaraz bei den Australian Open 2026

Kaum eine Persönlichkeit hat die Entwicklung eines Turniers während er jüngeren Vergangenheit so geprägt wie Craig Tiley jene der Australian Open. Und so ganz nebenbei war der umtriebige Chef von Tennis Australia auch maßgeblich an der Einführung des ATP Cups beteiligt, der sich mittlerweile ja zum United Cup umgewandelt hat.

Jetzt bricht Tiley seine Zelte in Australien ab. Und heuert als Chief Executive Officer (CEO) beim US-amerikanischen Tennisverband USTA an.

Beziehungen zu den USA finden sich in der Vita von Tiley, der in Südafrika zur Welt gekommen ist. Denn 1994 und 2005 fungierte der zukünftige Chef der USTA als Cheftrainer des Tennisteams an der University of Illinois.

Eine der maßgeblichen Aufgaben von Tiley in den USA wird sein, die Popularität von Tennis noch weiter zu steigern. Während seiner Zeit als CEO von Tennis Australia war ihm dies hervorragend gelungen: Die Anzahl der aktiven Tennisspieler stieg in Australien seit 2013 um mehr als acht Prozent.

