ATP Acapulco: Alexander Zverev lässt Corentin Moutet keine Chance

Alexander Zverev ist beim ATP-500-Turnier in Acapulco mit einem Zweisatzerfolg über Corentin Moutet auf die Tour zurückgekehrt.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 25.02.2026, 07:09 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev fertigte Corentin Moutet ab

Alexander Zverev hat mehr als drei Wochen nach seinem bitteren Halbfinal-Aus bei den Australian Open ein erfolgreiches Comeback auf der Tour gegeben. Der an Nummer eins gesetzte Hamburger besiegte in der Nacht zum Mittwoch den Franzosen Corentin Moutet in der 1. Runde des ATP-Turniers in Acapulco/Mexiko 6:2 und 6:4. Im Achtelfinale trifft Zverev nun auf den Serben Miomir Kecmanovic.

"Corentin kann ein schwieriger Gegner sein, besonders wenn man wie ich eine Weile keine Matches gespielt hat", sagte Zverev nach dem Erfolg in 1:31 Stunden, bei dem er kein Break erlaubte: "Ich bin also auf jeden Fall zufrieden mit meiner Leistung und freue mich auf das, was noch vor mir liegt." Zverev hatte in Acapulco bereits 2021 gewonnen.

Tochter Mayla schaut Zverev auf die Beine

Bei den Australian Open in Melbourne hatte Zverev Ende Januar in einem epischen Fünfsatzkrimi gegen Carlos Alcaraz nur knapp das Finale verpasst. Anschließend nahm sich der 28-Jährige eine Pause, reiste in Ruhe nach Acapulco, wo das Turnier trotz der heftigen Gewaltausbrüche in Mexiko dennoch durchgezogen werden soll, und legte gleich mehrere Trainingstage ein.

In Mexiko ist zudem seine Tochter Mayla dabei, was Zverev laut eigener Aussage die Dinge noch etwas leichter angehen lässt. "Dieses Jahr möchte ich Tennis ein bisschen mehr genießen", sagte er: "Ich werde älter und weiß, dass es nicht ewig so weitergehen wird. Ich hoffe, dass ich noch mindestens zehn Jahre dabei sein kann. Aber es geht auch darum, Spaß daran zu haben, und das tue ich diese Woche auf jeden Fall."

Ruud scheitert zum Auftakt

Weniger Spaß in seiner Erstrundenpartie hatte Casper Ruud. Der Norweger scheiterte zum Auftakt mit 6:7 (2) und 6:7 (1) am Chinesen Yibing Wu. Nach dem an Position zwei gesetzten Alex de Minaur, der rund 24 Stunden zuvor verloren hatte, ist damit auch die Nummer drei des Turniers schon ausgeschieden.

Auch Grigor Dimitrov, der ein möglicher Viertelfinalgegner von Zverev gewesen wäre, verlor in der ersten Runde. Der Bulgare unterlag dem Franzosen Terence Atmane mit 3:6 und 3:6. Besser lief es für die gesetzten Flavio Cobolli (vs. Rodrigo Pacheco Mendez) und Frances Tiafoe (vs. Nuno Borges), die beide in zwei Sätzen gewannen. Altstar Gael Monfils erreichte durch einen 6:4 und 7:6 (5)-Erfolg über Damir Dzumhur ebenfalls das Achtelfinale.

