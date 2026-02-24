ATP Dubai: Titelverteidiger Tsitsipas fliegt in Runde eins raus

Mit Stefanos Tsitsipas ist der Titelverteidiger beim ATP-Tour-500-Event in Dubai schon zum Auftakt gescheitert. Der Grieche unterlag Ugo Humbert in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2026, 18:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Ugo Humbert ist ein Spieler, der bei einem 500er-Turnier eigentlich gesetzt sein sollte. Zumal bei einem wie aktuell in Dubai, das nicht allzu prächtig besetzt ist. Aber eigentlich gilt das ja auch für Sefanos Tsitsipas. Auch wenn es mit dem Griechen immer weiter bergab geht. Was sich auch am heutigen Dienstag gezeigt hat: Da verlor Tsitsipas gegen Humbert nämlich mit 4:6 und 5:7. Und das als Titelverteidiger.

Damit könnte Stefanos Tsitsipas aus den Top 40 der ATP-Charts fliegen. Was auch zur Folge hätte, dass er, sollte sich kein Zwischenhoch einstellen, in Roland-Garros nicht gesetzt sein wird. Was sowohl für Tsitsipas wie aber auch einen potenziell hoch gereihten Erstrundengegner keine angenehme Situation wäre.

Medvedev weiter, Shapovalov raus

Ugo Humbert wird das im Moment nicht weiter kümmern. Der Franzose darf ja in Dubai weitermachen. Im Achtelfinale geht es entweder gegen Andrey Rublev oder Valentin Royer, also einen Landsmann.

Früher am Nachmittag hatte Daniil Medvedev wie schon zuletzt in Doha Jerry Shang besiegt. Der Russe trifft morgen um 11 Uhr MEZ auf Stan Wawrinka. Denis Shapovalov musste sich dagegen wie Stefanos Tsitsipas schon in Runde eins verabschieden. Shapovalov hatte beim 2:6 und 4:6 gegen Pablo Carreno Busta keinen Auftrag.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai