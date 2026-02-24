ATP Challenger St. Brieuc: Rodionov nach Sieg über Zahraj im Achtelfinale

Jurij Rodionov steht beim Challenger-100-Turnier in St. Brieuc nach einem Zweisatzerfolg über Patrick Zahraj im Achtelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2026, 12:51 Uhr

© Getty Images Jurij Rodionov gewann in zwei Sätzen

Jurij Rodionov ist seiner Favoritenrolle in der ersten Runde des Challenger-Events in St. Brieuc gerecht geworden und in die Runde der letzten 16 eingezogen. Der Österreicher setzte sich zum Auftakt des Hartplatzturniers in Frankreich gegen den Deutschen Patrick Zahraj mit 6:3 und 7:5 durch.

Rodionov, der in St. Brieuc an Position sieben gesetzt ist, bekommt es im Achtelfinale mit Antoine Ghibaudo oder Matteo Martineau zu tun. Sein Landsmann Sebastian Ofner hatte seine Erstrundenpartie bereits am Montag gewonnen.

Hier das Einzel-Tableau in St. Brieuc