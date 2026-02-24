ATP Dubai: Draper hat beim "zweiten" Comeback gleich Druck

Jack Draper ist gestern erfolgreich in das ATP-Tour-500-Event in Dubai gestartet. Das war auch dringend angesagt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.02.2026, 07:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jack Draper hat in den kommenden Wochen viele Punkte zu verteidigen

Es waren nicht mehr allzu viele Menschen, die gestern Abend in Dubai das 7:6 (8) und 6:3 von Jack Draper gegen Quentin Halys live und im Stadion bezeugten. Was dem Briten aber wohl rechtschaffen pari war. Die Partie gegen den Franzosen war der erste richtige Härtetest für Draper, bei allem Respekt vor Viktor Durasovic, den Draper im Davis-Cup-Duell in Norwegen erwartungsgemäß ziemlich sicher im Griff hatte.

Unmittelbar danach hatte Draper allerdings seinen Start in Rotterdam abgesagt. Erneut ein Zeichen, dass der 24-Jährige seinem Körper nicht vertrauen konnte? Davon war in der Partie gegen Halys nun von außen betrachtet nichts zu sehen. Spielerisch hätte der erste Satz aber natürlich auch an den Qualifikanten gehen können.

Ein gutes Ergebnis in Dubai tut Jack Draper aber dringend not. Denn in den ATP-Charts, in denen er im vergangenen Juni noch als Nummer vier geführt wurde, ist die britische Nummer eins auf Position 15 abgerutscht. Und damit nicht genug: Jetzt kommen auf Jack Draper ein paar Wochen der Wahrheit zu, in denen er ziemlich viele Punkte zu verteidigen hat.

Draper gewinnt in Indian Wells 2025

Da wäre zunächst einmal das Event in Indian Wells, das Draper vor knapp einem Jahr doch recht überraschend für sich entscheiden konnte - im Endspiel gegen Holger Rune, der sich ja gerade und auch noch länger in der Genesungsphase nach seinem Achillessehnenriss befindet.

Miami lief dann nicht so toll, dafür erreichte Jack Draper aber das Endspiel in Madrid (Niederlage gegen Casper Ruud). Das sind dann gleich noch einmal 600 Zähler, die es zu verteidigen gilt.

In Dubai ist zumindest der Einzug ins Viertelfinale nicht utopisch, selbst mit der geringen Matchpraxis, die Draper nach seiner langen Pause zwangsläufig mit sich herumschleppt. Denn in der nächsten Runde wartet der Sieger der Partie zwischen Arthur Rinderknech und Fabian Marozsan.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai

