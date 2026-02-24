ATP Acapulco: Altmaier muss weiter warten, auch De Minaur schon raus

Daniel Altmaier hat beim ATP-500-Turnier in Acapulco die nächste Auftaktniederlage kassiert. Auch Mitfavorit Alex de Minaur ist bereits ausgeschieden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.02.2026, 07:37 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier verlor in zwei Sätzen

Daniel Altmaier muss weiter auf seinen ersten Sieg im Kalenderjahr 2026 warten. Deutschlands Nummer zwei verlor in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Acapulco gegen den an Position vier gesetzten Alejandro Davidovich Fokina mit 5:7 und 3:6. Für Altmaier war es im sechsten Saisonmatch die sechste Niederlage.

Neben Altmaier schied am Montag (Ortszeit) auch Alex de Minaur aus. Der zweifache Acapulco-Champion, der zuletzt das Turnier in Rotterdam gewonnen hatte, unterlag dem US-Amerikaner Patrick Kypson mit 6:1, 6:7 (4) und 7:6 (4). "Es fühlt sich großartig an“, sagte der 26-Jährige, der im Achtelfinale auf Brandon Nakashima trifft, nach dem Match.

Mit dem klaren 6:3 und 6:2-Sieg von Rafael Jodar über Cameron Norrie gab es am Centre Court zum Tagesabschluss eine weitere Überraschung. Außerdem sicherte sich Shanghai-Champion Valentin Vacherot durch einen Dreisatzerfolg über Lucky Loser Coleman Wong einen Platz im Achtelfinale.

Topfavorit in Acapulco ist - das gilt nach dem Aus des an Position zwei gesetzten De Minaur umso mehr - Alexander Zverev. Der Deutsche bekommt es am Dienstag (Ortszeit) in seiner Erstrundenbegegnung mit dem Franzosen Corentin Moutet zu tun.

Das Einzel-Tableau in Acapulco