ATP Dubai: Auger-Aliassime und Draper kommen durch

Mit Félix Auger-Aliassime und Jack Draper sind zwei der Topstars des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai ins Achtelfinale eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.02.2026, 21:25 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime ist erfolgreich als Favorit in das Turnier in Dubai gestartet

Das Hauptfeld in Dubai ist in diesem Jahr nicht besonders prominent besetzt, umso wichtiger für die Veranstalter und die Fans, dass die wenigen Topspieler, die tatsächlich am Start sind, auch möglichst lange dabei bleiben. Am Montag hat das ganz gut funktioniert - denn mit Felix Auger-Aliassime und Jack Draper sind die Nummern eins und vier ins Achtelfinale eingezogen.

Auger-Aliassime konnte sich in einem unterhaltsamen Match gegen Zhizhen Zhang mit 6:3 und 7:6 (4) durchsetzen. Nun bekommt es der Turnierfavorit aus Kanada mit Giovanni Mpetshi Perricard zu tun.

Wawrinka könnte auf Medvedev treffen

Draper wiederum setzte sich im letzten Match des Tages auf dem Center Court gegen Quentin Halys mit 7:6 (8) und 6:3 durch. Der Brite, der nach längerer Pause zuletzt im Davis Cup in Norwegen sein Comeback gegeben hatte, spielt im Achtelfinale entweder gegen Arthur Rinderknech oder Fabian Marozsan.

Schon früher am Montag hatte sich Stan Wawrinka gegen Benjamin Hassan einigermaßen sicher mit 7:5 und 6.3 behaupten können. Wawrinka wartet auf den Sieger der Partie zwischen Daniil Medvedev und Jerry Shang.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai

