Stefanos Tsitsipas mit neuer Prio in die Woche der Wahrheit

Als Titelverteidiger startet Stefanos Tsitsipas diese Woche in das ATP-500-Turnier in Dubai. Bei einem frühen Aus droht der Absturz in der Weltrangliste außerhalb der Top 50. Dennoch geht der Grieche die Aufgabe optimistisch mit neugewonnenem Gesundheitsgefühl an.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.02.2026, 15:51 Uhr

© Getty Images Mit gesundheitlicher Priorität will Stefanos Tsitsipas sportlich wieder vorne angreifen.

Die Arithmetik der Weltrangliste im Tennis ist unerbittlich. Nach 12 Monaten werden die Ergebnisse aus dem Ranking gestrichen und können nur durch ein erfolgreiches Abschneiden in der aktuellen Turnierwoche egalisiert bzw. verbessert werden. Eine Einstellung des Vorjahresresultats ist das höchste Gut, das Stefanos Tsitipas in dieser Turnierwoche erreichen kann. Im Vorjahr feierte der Grieche beim 500er-Event in Dubai seinen einzigen Turniersieg, weshalb es die 500 Punkte für den Sieger zu verteidigen gilt.

Sportlich gibt der Verlauf der aktuellen Spielzeit beim dreifachen Monte-Carlo-Champion momentan noch keinen großen Anlass, ihn in den Vereinigten Arabischen Emiraten erneut mit dem Siegespokal zu sehen. Bei einem Erstrundenaus droht der aktuellen Nr. 30 im ATP-Ranking der Verlust von knapp einem Drittel seiner Gesamtpunktzahl, der ihn knapp außerhalb der Top 50 befördern könnte.

Trotz seines frühzeitigen Ausscheidens in Doha feierte Tsitsipas für sich persönlich einen kleinen körperlichen Sieg. Nach seiner Auftakt-Niederlage im vergangenen Jahr in Wimbledon, wo er die Partie gegen den Franzosen Valentin Royer aufgeben musste, folgte nicht nur die Trennung von seinem Super-Coach Goran Ivanisevic, sondern auch eine weitere Seuchen-Saison, in der er aufgrund von Rückenproblemen keine erbaulichen Resultate abliefern konnte.

Neuen Mut fasste der ehemalige Weltranglisten-3. in der Vorbereitung der diesjährigen Spielzeit, in der er seinen Fokus auf den Fortschritt seiner Gesundung legte. Mit Erfolg, wie der 27-jährige im Vorfeld des Turniers in Dubai kommentierte: „Ich denke nicht mehr weiter an meinen Rücken, und das ist großartig zu sehen. In der Vergangenheit bin ich jeden Tag aufgewacht und musste immer sofort daran denken. Insofern könnte es aktuell nicht besser für mich sein. Meine Gesundheit ist die Priorität Nummer eins. Es ist das wertvollste Gut, das ich in meinem Leben habe.“

Auch den erneuten sportlichen Rückschlag in Doha mit dem Viertelfinal-Aus gegen Andrey Rublev nach seinem Erfolg gegen Daniil Medvedev ordnet der 12-fache ATP-Titelträger nun anders priorisiert ein: „Nach meiner Niederlage in Doha war ich natürlich etwas verärgert und traurig. Ich hatte mir natürlich gewünscht, im Turnier noch weiter zu kommen und etwas mehr zu spielen. Aber in meinem Zimmer habe ich dann reflektiert und an meine Gesundheit gedacht. Ich bin jetzt in der Lage, mehrere Matches hintereinander problemfrei durchspielen zu können. Ein Gefühl, das ich die vergangenen Monate nicht hatte.“

Die Rückgewinnung der sportlichen Qualität sieht Tsitsipas in der aktuellen körperlichen Verfassung lediglich als Zeitfrage: „Ich kann mich jetzt richtig auf mein Spiel konzentrieren, ohne dass mich externe Faktoren behindern. Mit harter Arbeit kann ich auch sportlich wieder den nächsten Schritt gehen.“ In seinem Auftakt-Match in Dubai steht mit dem Franzosen Ugo Humbert die nächste sportliche Beweisprobe auf dem Programm.

