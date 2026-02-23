ATP Santiago: Hanfmann stürmt ins Achtelfinale

Yannick Hanfmann ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Santiago mit einem 6:0 und 6:3 gegen Dusan Lajovic problemlos ins Achtelfinale eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.02.2026, 18:36 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann ist in Santiago souverän gestartet

Starker Auftakt von Yannick Hanfmann beim ATP-Tour-250-Turnier in Santiago! Der deutsche Davis-Cup-Spieler besiegte Dusan Lajovic sicher mit 6:0 und 6.3 und zog damit ins Achtelfinale ein. Dort trifft Hanfmann auf den an Position vier gesetzten Argentinier Camillo Ugo Carabelli.

Hanfmann ist der einzige deutsche Vertreter im 28er-Tableau in der chilenischen Hauptstadt. Als Nummer eins geht Francisco Cerundolo ins Rennen, dahinter folgt in der Setzliste Luciano Darderi.

Vergangene Woche hatte Yannick Hanfmann ja in Rio de Janeiro aufgeschlagen, scheiterte dort in Runde zwei aber knapp an Juan Manuel Cerundolo.

Hier das Einzel-Tableau in Santiago