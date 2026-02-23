ATP Santiago: Hanfmann stürmt ins Achtelfinale
Yannick Hanfmann ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Santiago mit einem 6:0 und 6:3 gegen Dusan Lajovic problemlos ins Achtelfinale eingezogen.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 23.02.2026, 18:36 Uhr
Starker Auftakt von Yannick Hanfmann beim ATP-Tour-250-Turnier in Santiago! Der deutsche Davis-Cup-Spieler besiegte Dusan Lajovic sicher mit 6:0 und 6.3 und zog damit ins Achtelfinale ein. Dort trifft Hanfmann auf den an Position vier gesetzten Argentinier Camillo Ugo Carabelli.
Hanfmann ist der einzige deutsche Vertreter im 28er-Tableau in der chilenischen Hauptstadt. Als Nummer eins geht Francisco Cerundolo ins Rennen, dahinter folgt in der Setzliste Luciano Darderi.
Vergangene Woche hatte Yannick Hanfmann ja in Rio de Janeiro aufgeschlagen, scheiterte dort in Runde zwei aber knapp an Juan Manuel Cerundolo.
