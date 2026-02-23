ATP Dubai: Stan Wawrinka meistert Auftakthürde Hassan in zwei Sätzen

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung besiegte der Schweizer Stan Wawrinka beim ATP-500-Turnier in Dubai im Auftakt-Duell der Wildcard-Starter den für den Libanon startenden Neuwieder Bemjamin Hassan in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.02.2026, 16:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte Stan Wawrinka zum Auftakt in Dubai einen souveränen Zweisatz-Erfolg gegen Benjamin Hassan einfahren.

Bei einem Duell zwischen zwei Wildcard-Startern lässt sich nicht unbedingt ein Aufeinandertreffen zwischen einem dreifachen Grand-Slam-Champion und einem Olympia-Teilnehmer vermuten, wie in der Auftakt-Runde des ATP-500-Turniers in Dubai, wo der Schweizer Stan Wawrinka und der für Libanon startende Neuwieder Benjamin Hassan die Schläger kreuzten. Auch die eidgenössische Tennislegende Roger Federer wollte sich die Auseinandersetzung vor Ort nicht entgehen lassen.

Nach anfänglichem Abtasten erspielten sich beide Protagonisten in der Satzmitte je eine Break-Möglichkeit, mussten diese aber jeweils verstreichen lassen. Gegen Ende des ersten Durchgangs lieferten beide Spieler wieder sichere Aufschlagspiele ab, ehe der 31-jährige Hassan beim Stand von 5:6 gegen den Satzverlust servieren musste. Mit einem gefühlvoll vor die Füße seines aufrückenden Gegners platzierten Vorhand-Schlag besorgte sich der 40-jährige Wawrinka einen Satzball, den er in Form einer ins Netz geschobenen Rückhand von Hassan nutzen konnte.

Im zweiten Satz konnte Wawrinka den Druck als Rückschläger weiter erhöhen und packte im vierten Spiel bei seiner ersten Break-Chance mit einem druckvollen Longline-Vorhandschlag konsequent zu. Zwar musste der Schweizer Davis-Cup-Sieger beim Stand von 4:2 noch zwei Break-Möglichkeiten seines Gegners abwehren, ließ sich aber nicht mehr vom siegreichen Weg abbringen. Mit einer erfolgreichen Netzattacke besiegelte die ehemalige Nr. 3 der Welt den finalen 7:5, 6:3-Erfolg nach 72 Minuten.

Nach dem Match kommentierte der zufriedene Sieger im On-Court-Interview: „Die Bedingungen hier auf dem Center Court sind deutlich langsamer als auf den Trainingsplätzen, deshalb habe ich etwas gebraucht, um mein Spiel zu finden. Aber ich habe gut serviert und bin immer positiv geblieben, deshalb bin ich mit meiner heutigen Leistung zufrieden.“

Im Achtelfinale sieht sich der Weltranglisten-99. entweder dem an Nr. 3 gesetzten Daniil Medvedev oder dem Chinesen Junsheng Shang gegenüber.

Mpethshi Perricard triumphiert im Maximum-Thriller gegen Echargui

Mit Moez Echargui wollte ein weiterer Wildcard-Spieler seine Chance unbedingt nutzen. Gegen den französischen Qualifikanten Giovanni Mpetshi Perricard agierte der 33-jährige die ganze Partie über komplett auf Augenhöhe und schaffte es in allen drei Durchgängen in den Tiebreak. Dennoch musste sich der Tunesier seinem 22-jährigen Gegner nach 2:36 Stunden mit 6:7 (3), 7:6 (3), 6:7 (4) geschlagen geben. Im Achtelfinale wartet auf den Weltranglisten-58. entweder der topgesetzte Kanadier Felix Auger-Aliassime oder der Chinese Zhizhen Zhang.

Hier das Einzel-Tableau aus Dubai