ATP Dubai: Struff und Bublik - so schnell sieht man sich wieder!

Wie schon in Rotterdam treffen Alexander Bublik und Jan-Lennard Struff nun auch beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai aufeinander.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.02.2026, 07:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Bublik ist in Dubai an Position zwei gesetzt

Jan-Lennard Struff und Alexander Bublik werden ja vom selben Management betreut, da können dann schon so kuriose Szenen zustande kommen wie zuletzt in Rotterdam: Bublik hatte keinen Coach dabei, also übernahm der anwesende Manager Stefan Leiner dessen Agenden. Und musste also gegen Struff coachen, der ja auch sein Schützling ist. Der deutsche Davis-Cup-Spieler wird es gewohnt gelassen zur Kenntnis genommen haben, am Ende entwickelte sich ein unterhaltsames Match, in dem Bublik nach drei Sätzen knapp die Nase vorne hatte.

Der Kasache verkürzte damit im Head-to-Head auf 2:3, heute hat Bublik im zweiten Match des Tages die Chance, auszugleichen. Und tatsächlich geht Alexander Bublik als Favorit in dieses Match. Denn Jan-Lennard Struff rückte erst als Lucky Loser nach, hat in Dubai 2026 also schon eine Niederlage einstecken müssen (in der Qualifikation gegen Otto Virtanen nämlich).

Bublik könnte Karriere-Hoch verbessern

Egal. Die Karten werden neu gemischt, die äußeren Umstände sind ja auch anders als beim jüngsten treffen. Denn während in Rotterdam unter klinischen Bedingungen in der Halle gespielt wurde, geht es heute in Dubai unter freiem Himmel zur Sache. Wer daraus eher einen Vorteil ziehen kann, lässt sich schwer abschätzen.

Alexander Bublik geht jedenfalls als Nummer zwei in dieses Turnier, vor ihm steht in der Setzliste nur Félix Auger-Aliassime, der ja bereits gestern mit einem Sieg über Zhizhen Zhang ins Achtelfinale einziehen konnte. Vor einem Jahr war diese Entwicklung Bubliks zum konstanten Spitzenspieler nicht absehbar, am Saisonende durfte er dann aber auf vier Titel zurückblicken: Den größten gab es in HalleWestfalen, danach folgten noch die Championships in Gstaad, Kitzbühel und Hangzhou. Und ein neues Karrierehoch. Das könnte Bublik mit einem starken Auftritt in Dubai sogar noch einmal verbessern.

Einen „kleinen“ Sieg hat Sascha Bublik in Dubai 2026 ja schon gefeiert: Am Montag erreichte er an der Seite von Jerry Shang die zweite Runde im Doppel. Mit einem hauchzarten Sieg gegen Ray Ho und Hendrik Jebens.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai

