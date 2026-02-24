ATP Dubai: Bublik schlägt Struff erneut, Medvedev fixiert Duell mit Wawrinka

Alexander Bublik hat Jan-Lennard Struff in der ersten Runde des ATP-500-Turniers von Dubai keine Chance gelassen. Auch Daniil Medvedev kam souverän weiter.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 24.02.2026, 14:51 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik siegte in zwei Sätzen

Zweite Niederlage innerhalb von zwölf Tagen: Jan-Lennard Struff hat auch das "Rematch" gegen den Topspieler Alexander Bublik aus Kasachstan verloren. Nach seiner Dreisatz-Niederlage im Achtelfinale von Rotterdam verlor der Warsteiner auch in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Dubai mit 3:6 und 4:6.

Der Weltranglistenzehnte Bublik benötigte diesmal nur 66 Minuten, ehe er seinen Matchball verwandelte. Davis-Cup-Routinier Struff, der in Dubai als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, spielt bislang eine durchwachsene Saison. Auch bei den Australian Open war der einzige deutsche Dubai-Teilnehmer in der ersten Runde ausgeschieden.

Fils sagt kurzfristig ab

Ebenfalls keine Probleme in einem “Rematch” hatte Daniil Medvedev. Der US-Open-Sieger von 2021 besiegte Juncheng Shang locker mit 6:3 und 6:1. Schon in der Vorwoche hatte der ehemalige Weltrangliste in Doha mit dem Chinesen keine Probleme gehabt. Medvedev trifft im Achtelfinale auf Stan Wawrinka.

Ein frühes Aus setzte es für Denis Shapovalov. Der Kanadier unterlag dem Qualifikanten Pablo Carreno Busta mit 2:6 und 4:6. Der Spanier hätte in der Runde der letzten 16 möglicherweise gegen Arthur Fils gespielt, der Doha-Finalist musste seinen Start in Dubai aufgrund einer Hüftverletzung allerdings kurzfristig absagen. An seiner Stelle fordert Lucky Loser Luca Nardi den Tschechen Jiri Lehecka.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai