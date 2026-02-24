Carlos Alcaraz: Der Punkterekord von Novak Djokovic ist außer Reichweite

Besser hätte Carlos Alcaraz nicht in die neue Saison starten können. Der ewige Punkterekord von Novak Djokovic ist für den Spanier dennoch außer Reichweite.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.02.2026, 17:45 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz startete perfekt in die Saison

Zwölf Spiele, zwölf Siege: Carlos Alcaraz ist mit den Titeln bei den Australian Open und in Doha perfekt in die neue Saison gestartet. Dementsprechend souverän führt der 22-Jährige auch die Weltrangliste an. Der Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Jannik Sinner beträgt mittlerweile satte 3150 Punkte.

Mit den 13.550 Zählern, die bei ihm aktuell zu Buche schlagen, steht Alcaraz - unter Berücksichtigung des 2009 neu eingeführten Punktesystems - in der ewigen Rangliste bereits auf Rang vier. Lediglich Rafael Nadal (15.390/April 2009), Roger Federer (umgerechnet 15.903/November 2006) und Novak Djokovic (16.950/Juni 2016) liegen in dieser Hinsicht noch vor dem siebenfachen Grand-Slam-Champion.

Djokovic hatte 2016 alle Major-Titel inne

Trotz des perfekten Saisonstarts scheint der Rekord von Djokovic, der nach den French Open 2016 gleichzeitig Titelträger bei allen vier Grand-Slam-Turnieren war, für Alcaraz außer Reichweite. In Indian Wells (Halbfinale) und Miami (Zweitrunden-Aus) hat der Spanier insgesamt zwar nur 410 Punkte zu verteidigen, in der Sandplatzsaison kann er aber kaum etwas gutmachen.

Alcaraz gewann 2025 in Monte-Carlo, Rom und Roland-Garros und erreichte zudem in Barcelona das Finale. Lediglich in Madrid, wo der Branchenprimus im Vorjahr verletzt fehlte, ist für ihn eine nennenswerte Verbesserung möglich. Im Idealfall - also mit zwei Turniersiegen in Indian Wells und Miami - kann Alcaraz mit 15.140 Punkten im Gepäck nach Europa zurückkehren. Ehe dann wohl das große Verteidigen beginnt.

Demnach wird es für Alcaraz schon schwierig genug, die Bestmarken von Nadal und Federer zu knacken. Seinen eigenen Rekord könnte Alcaraz hingegen schon in Indian Wells brechen. Nach den diesjährigen Australian Open hatte der 22-Jährige bei 13.650 Punkten gehalten.

