Alexander Zverev gegen Linkshänder? Keine Wiese ist gemähter …

Alexander Zverev startet heute Nacht in das ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco. Gegen Corentin Moutet sollte rein statistisch betrachtet nichts schiefgehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.02.2026, 17:17 Uhr

Alexander Zverev darf sich nach Matches gegen Linkshänder in der Regel selbst beklatschen

Alexander Zverev und Daniil Medvedev mögen sich in manchen Dingen ähneln, in einer Hinsicht sind die beiden jedoch grundverschieden: Wenn es gegen französische Linkshänder geht, bricht Medvedev schon a priori der kalte Angstschweiß aus, während Zverev die Ruhe selbst bleibt. Zuletzt in Rotterdam etwa erwischte es Medvedev wieder einmal gegen Ugo Humbert (Head-to-Head: 1:4). Gegen Corentin Moutet verlor Medvedev in der vergangenen Saison auch zwei von drei Partien.

Apropos: Gegen eben den muss Alexander Zverev zum Auftakt des ATP-Tour-500-Turniers in Acapulco heute Nacht ran. Und auch wenn die Partien gegen in der Saison 2025 in Stuttgart und Peking recht knapp ausfielen - in Gefahr waren die beiden Siege von Zverev nicht.

Zverev auch 2026 gegen Lefties makellos

Was keine Überraschung ist: Denn wenn Zverev auf der anderen Seite einen Lefty sieht, kann er sich eigentlich schon Gedanken über den Gegner in der darauffolgenden Runde machen. In der laufenden Kampagne hatten bislang lediglich Cameron Norrie und Learner Tien von der „Southpaw“-Fraktion bei den Australian Open das Vergnügen mit Zverev, das aber natürlich ganz auf der Seite des Deutschen lag.

Vergangene Saison hat die deutsche Nummer eins auch nichts anbrennen lassen. Von hinten nach vorne gerettet schlug Zverev die Linkshänder Ben Shelton bei den ATP Finals, Corentin Moutet in Peking, Alejandro Tabilo bei den US Open, wieder Shelton in Cincinnati und Stuttgart und München, dazwischen eben auch Moutet in Stuttgart, und Learner Tien in Roland-Garros.

Letzte Pleite gegen einen Southpaw in Acapulco

Letzterer aber war im Jahr 2025 der einzige Linkshänder, der gegen Alexander Zverev ein Match gewinnen konnte: In Acapulco behielt Tien mit 6:3 und 6.4 die Oberhand. Ein Wiedersehen wird es bei der aktuellen Ausgabe nicht geben - Learner Tien fehlt nämlich im 32er-Raster in Acapulco.

Und auch sonst sieht es im Tableau in Sachen Linkshänder nach dem Ausscheiden von Cameron Norrie gegen Rafael Jodar sehr dünn aus: Lediglich Routinier Adrian Mannarino hält die Fahne der Lefties noch hoch.

