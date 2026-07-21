Australian Open: Veranstalter reagieren auf überfüllte Anlage

Bei den Australian Open wird es 2027 erstmals eine limitierte Anzahl an Ground Passes geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2026, 14:43 Uhr

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© Getty Images Lange Schlangen waren in Melbourne keine Seltenheit

Die Australian Open haben auf die anhaltende Kritik an ihrer überfüllten Anlage reagiert und bei den Ground Passes ein tägliches Ticketlimit angekündigt. Das gaben die Veranstalter des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres am Dienstag bekannt.

“Diese Entscheidung spiegelt die wachsende Beliebtheit der AO wider und wird dazu beitragen, dass die Fans das gesamte Angebot auf dem Gelände in vollen Zügen genießen können. Wenn Sie die erste Woche im Blick haben, sollten Sie sich frühzeitig Tickets sichern, um nicht leer auszugehen”, heißt es auf der Website der Australian Open.

Besucherrekord in diesem Jahr

Der öffentliche Ticketverkauf beginnt bereits am 13. August und damit so früh wie nie zuvor. Neben Tickets für die Showcourts Rod Laver Arena, Margaret Court Arena und John Cain Arena kann man dann auch schon die beliebten Ground Passes erwerben. Wie hoch das tägliche Limit sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Im vergangenen Jahr verzeichneten die Australian Open inklusive Qualifikation einen Zuschauerrekord von 1.368.043 Fans. 2027 findet das Turnier vom 17. bis 30. Jänner statt, als Titelverteidiger werden Carlos Alcaraz und Elena Rybakina an den Start gehen.