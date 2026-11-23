Operation! Jannik Sinner fällt noch länger aus!

Wie Sky Sport Italia berichtet, soll Jannik Sinner schon am morgigen Dienstag bei einem finnischen Spezialisten am Knie operiert werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.11.2026, 14:44 Uhr

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Wie es aussieht, müssen die (nicht nur italienischen) Tennisfans noch viel länger als ursprünglich schon befürchtet auf eine Rückkehr von Jannik Sinner warten. Denn gemäß Informationen von Sky Sport Italia wird sich der aktuelle Weltranglisten-Zweite morgen in Finnland einer Knie-Operation beim Spezialisten Lasse Lempainen unterziehen. Wie lange es danach dauern wird, bis Sinner wieder auf der ATP-Tour aufschlagen kann, darüber lässt sich aktuell nur spekulieren. Im Raum stehen mindestens drei Monate Pause.

Das angepeilte Comeback beim Six Kings Slam Ende des Jahres in Saudi-Arabaien ist mit dem Eingriff aber wohl endgültg gestorben. Ebenso wie eine Teilnahme an den Australian Open 2027. Dort hätte Sinner eine Halbfinal-Teilnahme (dort gab es ja eine Niederlage gegen Novak Djokovic) zu verteidigen.

Nur ein Duell zwischen Sinner und Alcaraz 2026

Realistisch könnte eine Rückkehr zur Sandplatz-Saison sein, die im April in Monte-Carlo ihren ersten Höhepunkt erfährt. In der laufenden Saison hat Jannik Sinner das Turnier im Fürstentum gewinnen können. Im Finale besiegte er mit Carlos Alcaraz den dortigen Titelverteidiger. Es sollte das einzige Treffen der beiden Superstars in dieser Spielzeit bleiben.

Sein bis dato letztes Match hat Jannik Sinner im Juli bestritten. Da konnte er sich zum zweiten Mal in Folge in Wimbledon den Titel holen. Mit einem hart erkämpften Sieg gegen Alexander Zverev, der ihn mittlerweile an der Spitze der ATP-Weltrangliste abgelöst hat.