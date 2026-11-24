Unschönes Ende: Heliövaara/Patten gehen getrennte Wege

Die Erfolgsgeschichte des Duos Harri Heliövaara/Henry Patten ist offenbar auf unschöne Art und Weise zu Ende gegangen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.11.2026, 12:20 Uhr

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© Getty Images Heliövaara/Patten schieden in Turin in der Gruppenphase aus

Das kommt mehr als überraschend: Die Weltranglistenersten im Doppel, Harri Heliövaara und Henry Patten, werden im kommenden Jahr nicht mehr als Duo auflaufen. Das teilte der Finne am Montag auf seinem persönlichen Blog mit. Demnach sei Heliövaara von der Entscheidung seines britischen Partners kurz nach dem Aus in der ATP-Finals-Gruppenphase überrascht worden.

“Die Botschaft war eindeutig: Er wollte im nächsten Jahr nicht mehr mit mir spielen, obwohl wir uns im Herbst darauf geeinigt hatten”, berichtet Heliövaara von der Ankündigung aus “heiterem Himmel”. Trotz langer Gespräche mit Patten und dessen Trainer werde er die Entscheidung “wahrscheinlich nie ganz verstehen”. Patten hat sich zur Trennung bislang nicht öffentlich geäußert.

Heliövaara setzt erneut auf einen Briten

Heliövaara/Patten triumphierten in dieser Saison in Wimbledon und beendeten die Saison 2026 an der Spitze der Weltrangliste. Insgesamt gewannen die beiden als Paar drei Grand-Slam-Turniere. “Die etwas mehr als zweieinhalb Jahre mit Henry waren mit Abstand die beste Zeit meiner Karriere, wofür ich für immer dankbar bin. Doch nun ist das überwältigende Gefühl schwere Enttäuschung und sogar Wut”, so Heliövaara.

Während Patten in der kommenden Saison mit seinem Landsmann Neal Skupski spielen wird, verständigte sich Heliövaara mit dem Engländer Julian Cash auf eine Partnerschaft: “Wir haben uns erfreulicherweise schnell auf eine gemeinsame Vision für die nächste Saison geeinigt." Ende gut, nicht alles gut.