Rafael Nadal ist nun Vorstandsmitglied bei Real Madrid

Rafael Nadal wurde am Wochenende mit 99,5 Prozent Zustimmung in den Vorstand von Real Madrid gewählt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.11.2026, 15:51 Uhr

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© Getty Images Rafael Nadal ist glühender Real-Fan

Rafael Nadal ist seit dem vergangenen Wochenende offiziell Vorstandsmitglied beim spanischen Rekordmeister Real Madrid. Wie die Königlichen in einer Aussendung mitteilten, wurde der 22-fache Grand-Slam-Champion auf der außerordentlichen Generalversammlung mit 99,5 Prozent der Stimmen gewählt. Nadal erhielt 1704 von 1713 Stimmen. Fünf Mitglieder enthielten sich, vier stimmten gegen den 40-Jährigen.

“Es ist eine große Verantwortung, Teil des Vorstands von Real Madrid zu sein. Dieser Klub wird von Generation zu Generation weitergegeben und verbindet. Er verbindet mich mit meiner Familie und meinen Freunden, um gemeinsam die Spiele anzusehen. Es ist eine riesige Freude und eine große Ehre”, sagte Nadal.

Nadals Onkel spielte für Barcelona

“Lieber Rafa, ich möchte dir sagen, dass es für Real Madrid eine Ehre ist, dass du zugestimmt hast, Teil unseres Vorstands zu werden. Dieser Klub ist dein Zuhause, und ich bin sicher, dass wir aus dieser neuen Verantwortung heraus weiterhin viele Momente des Stolzes und der Begeisterung teilen werden”, meinte Präsident Florentino Perez.

Nadal, dessen Onkel in den 1990er-Jahren für Reals Erzrivalen Barcelona spielte, ist seit 2011 Ehrenmitglied bei den Königlichen. “Ich bin mir der Verantwortung sehr bewusst, denn Real Madrid ist eine globale Marke. Es ist eine grenzenlose Verantwortung, die ich übernehme, um mit der Zeit zu lernen und beizutragen, damit dieser Klub der beste der Welt bleibt”, so der Spanier.