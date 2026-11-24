Australian Open wohl kein Thema: Jannik Sinner erfolgreich operiert

Jannik Sinner wurde am Dienstag erfolgreich am rechten Knie operiert. Ein Start bei den Australian Open scheint ausgeschlossen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.11.2026, 11:59 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner wird noch etwas länger ausfallen

Jannik Sinner wurde am Dienstag erfolgreich an seinem rechten Knie operiert. Der von Lasse Lempainen im finnischen Turku durchgeführte Eingriff verlief erfolgreich, bestätigte Sinners behandelnder Arzt Herbert Schönhuber gegenüber “Rai Südtirol”.

Bei der Operation wurde das Iliotibialband verlängert. Laut Schönhuber, der mit Sinner nach Turku reiste, sei dies die schonendste und stressärmste Lösung für die anhaltenden Knieprobleme des Italieners. Sinner konnte seit seinem Triumph in Wimbledon kein Match mehr bestreiten.

Nach der erfolgreichen Operation wird Sinner noch einige Zeit ausfallen, die Heilungsdauer soll ungefähr drei Monate betragen. Damit wäre ein Start bei den Australian Open (17. bis 31. Januar) kein Thema.