Ben Shelton und Trinity Roman: It´s all over now …

Ben Shelton und Trinity Rodman, eines der prominentesten Paare im internationalen Profisport, sollen sich getrennt haben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.11.2026, 16:00 Uhr

Wer gewinnt? 18+ | MGA | Verantwortungs-

bewusst wetten. 18+ | Lizenziert (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter buwei.de | Sportwetten

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ben Shelton und Trinity Rodman bei den BOSS Open 2026 in Stuttgart

Aber was vorbei ist, ist vorbei, hat der der große Hansi Hölzl schon vor vielen Jahren festgehalten. Und wenn man mehreren Quellen aus den sozialen Medien glauben darf, dann ist einem der Power Couples des US-amerikanischen Profisports die Kraft ausgegangen. Denn Ben Shelton und Trinity Roman sollen sich nach zwei Jahren getrennt haben. Dabei waren sich die beiden im Sommer noch gegenseitig nachgereist, Ben wurde beim Fußball gesichtet, Trinity bei mehreren Turnieren der ATP-Tour.

Aber nichts hält ewig, wie vor wenigen Wochen ja auch Gael Monfils erfahren musste, der von Ehefrau Elina Svitolina eher überraschend das Aus ihrer Beziehung verkündet bekommen hat.

Die Trennung zwischen Shelton und Rodman wurde derweil auch vom People Magazine und der Daily Mail bestätigt. Als Grund wurden die professionellen Verpflichtungen der beiden genannt. Vor allem Ben Shelton ist ja Weltreisender, zuletzt war der Linkshänder bei den ATP Finals in Turin am Start.

Innerhalb der Tennisszene dürften unter den aktuellen Profis als Paar nun wohl Katie Boulter und Alex de Minaur die Nase vorne haben. Die Britin und der Australier haben im Sommer 2026 geheiratet.