Daniil Medvedev springt Alexander Zverev zur Seite: "Sascha verdient es zu 100 Prozent"

Wenn es um die Akzeptanz von Alexander Zverev als Nummer eins im ATP-Ranking geht, dann hat Daniil Medvedev eine klare Meinung. Der russische Profi springt dem amtierenden Weltranglistenersten nicht zum ersten Mal zur Seite.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 25.11.2026, 16:00 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev hält wenig von der Diskussion um Alexander Zverev.

Seitdem sich Alexander Zverev erfolgreich auf den ersten Rang der ATP-Weltrangliste gespielt hat, muss der 29-Jährige immer wieder der Diskussion um seinen Platz an der Sonne stellen. Die lange Abwesenheit von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz lässt viele Kritiker zweifeln, ob Zverev eine verdiente Nummer eins ist. Daniil Medvedev äußerte nun erneut, dass ihn diese Diskussion mächtig nervt. Bereits im Rahmen des ATP 250er-Turniers in Astana zeigte Medvedev vor einigen Wochen Unverständnis für die kritischen Stimmen.

“Sascha verdient die Nummer eins zu einhundert Prozent”, gab Daniil Medvedev am letzten Samstag nach seiner Niederlage gegen den amtierenden Weltranglistenersten im Halbfinale der ATP Finals in Turin zu Protokoll. Die Begründung dafür lieferte der aktuelle Weltranglistenfünfte direkt hinterher: “Das Ranking-System ist das Fairste im Tennissport.”

Medvedev kämpft für Anerkennung von Alexander Zverev

Vor allem in Bezug auf Jannik Sinner, der in dieser Woche auf Grund einer Operation eine längere Ausfallzeit bekanntgab, ergibt sich für Daniil Medvedev die Fairness im System: “Wenn Jannik gesund wäre, hätte er dieselbe Chance Punkte zu sammeln. Doch er hatte einfach kein Glück.” Für Daniil Medvedev sind Verletzungen und Ausfälle ein Teil des Wettbewerbs

Rafael Nadal machte im Fall Jannik Sinner zuletzt sogar die Diskussion auf, dass es ein Zwei-Jahres-Ranking benötigt, um Spieler vor langen Verletzungen zu schützen. Aktuell werden die Ergebnisse der letzten 52 Wochen im Ranking berücksichtigt. Sinner droht bei der nun verlängerten Ausfallzeit ein Absturz und könnte bei Rückkehr nur noch durch ein Protected Ranking als gesetzter Spieler bei den großen Events teilnehmen.

Daniil Medvedev beteiligte sich bisher nicht an dieser Diskussion. Für den ehemaligen US-Open-Sieger ist es wichtiger, dass Alexander Zverev von der Tenniswelt als Nummer eins akzeptiert wird. Zukünftig hätte der Russe sicherlich auch nichts dagegen, wenn ihm selbst nochmal der höchste Platz im ATP-Ranking zu Teil wird. Im Jahr 2022 gelang dies bereits für 16 Wochen.