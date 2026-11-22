Der Fall Sinner: Nadal und Gilbert fordern erneut reformiertes Ranking-System

Rafael Nadal und Brad Gilbert plädieren für ein Zwei-Jahres-Ranking. Der Fall Jannik Sinner verdeutlicht die Dringlichkeit einer Reform. Sollte der Italiener nach einer möglichen Knieoperation monatelang ausfallen, droht ihm ein Absturz in der Weltrangliste. Möglicherweise müsste er sogar ungesetzt in die ersten Turniere gehen.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 21.11.2026, 18:14 Uhr

Wer gewinnt? 18+ | MGA | Verantwortungs-

bewusst wetten. 18+ | Lizenziert (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter buwei.de | Sportwetten

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aktuell eint Nadal und Sinner das Verletzungsdilemma

Im Interview mit der Nachrichtenagentur AP Newsbrachte Rafael Nadal vor Kurzem einen Vorschlag ins Spiel, der die bisherige Logik der Weltrangliste grundlegend verändern würde: Statt ausschließlich die Ergebnisse der vergangenen zwölf Monate zu berücksichtigen, sollten die Punkte über einen Zeitraum von zwei Jahren gesammelt werden. Das würde den Spielern mehr Freiraum bei der Turnierplanung verschaffen und ihnen nach Verletzungen mehr Zeit für die Rückkehr geben.

Nadal kennt das Problem aus eigener Karriere. Immer wieder musste der Spanier nach längeren Verletzungspausen abwägen, wann er wieder auf den Platz zurückkehrt. Der Druck, möglichst rasch Punkte zu verteidigen und den Anschluss in der Weltrangliste nicht zu verlieren, kann dabei zu voreiligen Comebacks verleiten.

Sinner droht nach Knieverletzung der Absturz ohne Setzplatz

Wie relevant diese Überlegung ist, zeigt die Situation von Jannik Sinner. Der Italiener hat seit seinem Wimbledon-Triumph im Juli kein Match mehr bestritten und musste sowohl die US Open als auch die ATP Finals auslassen, bei denen er als zweifacher Titelverteidiger angetreten wäre. Berichten zufolge steht eine Verletzung am Meniskus im Raum. Eine Operation ist bislang nicht bestätigt, wird von seinem medizinischen Team aber offenbar auch nicht ausgeschlossen. Sollte sie notwendig werden, könnte Sinner noch mehrere Monate ausfallen (bis zu neun Monate).

Die Folgen für sein Ranking wären erheblich. Zwar beendet Sinner das Jahr 2026 auf Platz zwei der Weltrangliste. Bei einem längeren Ausfall würde er jedoch kontinuierlich Punkte verlieren, sobald seine bisherigen Ergebnisse aus der Wertung fallen. Sollte er erst nach Wimbledon 2027 zurückkehren, könnte er ohne reguläre Ranglistenposition dastehen.

Geschützte Rankings sollten auch für Setzlisten gelten

Auch Brad Gilbert hält das aktuelle System für problematisch. Der frühere Trainer von Coco Gauff sprach sich angesichts der möglichen Sinner-Operation dafür aus, geschützte Rankings künftig auch bei der Setzung von Spielern zu berücksichtigen.

Die sogenannte Protected Ranking-Regelung ermöglicht es Profis nach längeren Verletzungspausen, mit einer geschützten Ranglistenposition an Turnieren teilzunehmen. Sie sichert ihnen für eine begrenzte Zahl von Bewerben den Zugang zum Hauptfeld, normalerweise jedoch keinen Setzplatz. Genau darin sieht Gilbert eine Schwachstelle. Sollte Sinner tatsächlich ein Jahr pausieren, könnte er bei seiner Rückkehr zwar dank seines geschützten Rankings ins Teilnehmerfeld gelangen, wäre aber ungesetzt.

Das hätte Konsequenzen für die Auslosung. Ein Spieler seines Kalibers könnte bereits in der ersten Runde auf Carlos Alcaraz oder Alexander Zverev treffen. Für Gilbert wäre das eine vermeidbare Verzerrung des Turnierfeldes. Sein Vorschlag lautet daher: Wer über ein Protected Ranking ins Hauptfeld kommt, sollte auch entsprechend gesetzt werden können (insbesondere Spieler aus den Top fünf oder Top zehn).