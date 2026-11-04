Tränen bei Monfils-Abschied: Die Tour verabschiedet einen der authentischsten Spieler

Nach 22 Jahren auf der ATP-Tour hat Gael Monfils beim Masters in Paris seinen emotionalen Abschied gefeiert. Während der Franzose vor heimischem Publikum um Worte rang, erinnerte seine enge Freundin Victoria Azarenka mit einer bewegenden Botschaft daran, warum er zu den beliebtesten Persönlichkeiten des Tennis gehört.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 04.11.2026, 15:48 Uhr

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© Getty Images Die Tour wird Gael Monfils vermissen

Der Dienstag in Paris gehörte ganz Gael Monfils. Bei einer Ehrung auf dem Centre Court des Paris Masters wurde der 40-Jährige offiziell in den Tennis-Ruhestand verabschiedet. Dass ihm dieser Moment naheging, war kaum zu übersehen. „Ich will nicht verheimlichen, dass es sehr schwierig ist, Lebewohl zu sagen“, erklärte der Franzose.

22 Jahre lang hatte Monfils als Profi auf der Tour gespielt. Seine Bilanz kann sich sehen lassen: 588 Siege und 13 ATP-Titel. Doch in seiner Abschiedsrede ging es nicht primär um Zahlen und Erfolge. „Es waren 22 Jahre einer außergewöhnlichen Geschichte, von der ich niemals zu träumen gewagt hätte“, sagte er und bedankte sich bei all jenen, die ihn auf diesem Weg begleitet hatten.

Bewegende Worte an Tochter Skai

Besonders emotional wurde Monfils, als er sich an seine Tochter Skai wandte. Sie hatte offenbar zuvor eingefordert, in seiner Abschiedsrede erwähnt zu werden. Diesen Wunsch ließ der Publikumsliebling nicht unerfüllt. Monfils betonte, Skai würde diesen Moment hoffentlich später einmal sehen können.

Victoria Azarenka erinnert an den Menschen hinter dem Showman

Victoria Azarenka meldete sich indes mit einer sehr persönlichen Botschaft via X. Die Belarussin kennt Monfils seit mehr als 20 Jahren. Kennengelernt hatten sich die beiden mit 14 Jahren in Wimbledon. Schon damals habe der Franzose eine ausgeprägte Vorliebe für große Auftritte gehabt, erinnerte sie sich. Während sie sich etwa auf ihre Juniorenfinals vorbereiteten, habe Monfils in der Cafeteria anderthalb Stunden lang Siegesposen und Tanzeinlagen geübt.

Azarenka bewunderte an ihrem Freund allerdings nicht nur seine Kreativität und Spielfreude. Besonders hob sie seine Menschlichkeit hervor. „Ich habe Gael als Tennisspieler, DJ, Magier und in vielen anderen Rollen erlebt. Was sich nie verändert hat, ist seine Leidenschaft dafür, anderen Freude zu bereiten“, schrieb sie sinngemäß in ihrer Würdigung.

Eine Geschichte aus Los Angeles zeigt Monfils' wahre Größe

Wie ernst Monfils den persönlichen Auftrag nahm, zu anderen Menschen nett zu sein, zeigte sich laut Azarenka mustergültig in einer Begegnung auf einem öffentlichen Tennisplatz in Los Angeles. Die beiden hatten dort gemeinsam gespielt und herumgealbert, bis ein älterer Mann auf dem Nachbarplatz wegen des Lärms verärgert reagierte. Statt sich auf einen Streit einzulassen, ging Monfils zu ihm hin, fragte, ob alles in Ordnung sei, half ihm beim Einsammeln der Bälle und begann schließlich, mit ihm zu spielen.

Aus dem zunächst aufgebrachten Mann wurde innerhalb weniger Minuten ein lachender Mitspieler. Für Azarenka war diese Episode bezeichnend für Monfils' Charakter. Er habe schlicht immer beschlossen, freundlich zu sein.

„Die ganze Welt liebt dich“: Monfils hinterlässt mehr als Titel

Azarenka erinnerte auch daran, wie sehr Monfils das Publikum über Generationen hinweg für sich gewonnen hat. Seine spektakulären Ballwechsel mit den oft akrobatischen EInlagen sowie seine unkonventionelle Art machten ihn zu einem der herausragendsten Spieler seiner Zeit. Für Azarenka liegt sein Vermächtnis jedoch darin, dass er Menschen berührt und ihnen mit seiner Energie und Aufmerksamkeit etwas zurückgegeben habe.

„Die ganze Welt liebt dich so sehr, Gael. Und ich auch. Es gibt niemanden wie dich“, lautete ihre Botschaft zum Abschied.