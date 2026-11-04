Paris Masters: Alexander Zverev vs Lorenzo Musetti im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev trifft in Runde 2 beim Paris Masters auf Lorenzo Musetti - ab ca. 13.30 Uhr live auf Sky und WOW sowie im Matchtracker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.11.2026, 20:39 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev, Lorenzo Musetti

Alexander Zverev steht vor seinem ersten Match als Weltranglisten-Erster, und das hat es direkt in sich. Lorenzo Musetti ist aktuell zwar nur noch auf Rang 24 der Welt notiert, das aber aufgrund seiner verletzungsbedingten Auszeit im Sommer. Zuvor? Hatte er mit Rang 5 seine höchste Platzierung erreicht.

Im direkten Vergleich liegt der Italiener ohnehin gegen Zverev vorne. 3:2 lautet die Bilanz, das letzte Match in Wien im Vorjahr aber entschied der Deutsche für sich.

Wo kann man Zverev gegen Musetti schauen?

Das Zweitrundenmatch zwischen Zverev und Musetti könnt ihr live auf Sky / WOW im TV und Livestream verfolgen - und natürlich in unserem Matchtracker!

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