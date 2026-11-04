Paris Masters: Zverev patzt bei Nummer 1-Premiere und fliegt gegen Musetti raus

Der erste Auftritt als offizielle Nummer 1 der Welt endet für Alexander Zverev mit einer herben Enttäuschung. Im Duell gegen Lorenzo Musetti verliert der Deutsche nach einem umkämpften ersten Satz völlig den Zugriff und scheidet mit 6:7, 2:6 aus.

von redaktion

zuletzt bearbeitet: 04.11.2026, 17:04 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev bei seinem ersten Auftritt als Nummer 1

Die Erwartungen waren hoch. Erstmals betrat Alexander Zverev als offiziell bestplatzierter Spieler der Welt den Platz. Gegen Lorenzo Musetti entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Duell. Beide hielten ihre Aufschlagspiele souverän, bis der Italiener beim Stand von 4:3 aus seiner Sicht die ersten beiden Breakbälle der Partie bekam. Zverev konnte beide abwehren und erspielte sich anschließend seinerseits eine Chance auf das Break. Doch auch diese blieb ungenutzt. Die Entscheidung musste im Tiebreak fallen.

Musetti dreht auf

Dort schien Zverev zunächst auf Kurs. Mit einem frühen Mini-Break setzte er sich auf 3:0 ab und führte später bereits mit 5:2. Doch ausgerechnet in dieser Phase verlor der Deutsche die Kontrolle. Musetti blieb fehlerfrei, gewann fünf Punkte hintereinander und sicherte sich damit den ersten Durchgang mit 7:6. Ein bitterer Rückschlag für Zverev, der den Satz bereits in Griffweite hatte.

Zverev bricht ein, Musetti nutzt seine Chance

Auch im zweiten Satz fand der Deutsche nicht mehr zu seinem Spiel. Zverev wirkte zunehmend fehleranfällig und müde, während Musetti seine Aufschlagspiele mit bemerkenswerter Leichtigkeit durchbrachte. Gleich im ersten Servicegame musste Zverev einen Breakball abwehren. Das gelang ihm noch, doch in der Folge verlor er zweimal seinen Aufschlag. Der Italiener setzte den Druck konsequent fort und ließ seinem Gegner kaum noch Möglichkeiten, zurück ins Match zu finden.

Nach nur einem Matchball war die Partie schließlich entschieden: Musetti gewann den zweiten Satz mit 6:2 und besiegelte damit Zverevs Niederlage.

Hier das Match zum Nachlesen in unserem Liveticker

Musetti trifft im Achtelfinale auf Luca Van Assche

Für Musetti geht es nun gegen Luca Van Assche weiter. Der junge Franzose sorgte zuvor für eine kleine Überraschung, indem er Learner Tien mit 7:6, 6:4 aus dem Turnier warf.

Hier das Einzeltableau der Herren in Paris