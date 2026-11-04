Paris Masters: Carlos Alcaraz vs Alex Michelsen im TV, Livestream, Liveticker

Carlos Alcaraz trifft in Runde 2 beim Paris Masters auf den US-Amerikaner Alex Michelsen - ab ca. 19 Uhr live auf Sky und WOW sowie im Matchtracker bei uns!

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 04.11.2026, 13:09 Uhr

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© Getty Images Alex Michelsen (li.) vs. Carlos Alcaraz (re.)

Der Sieger von Wien, Carlos Alcaraz, hatte in der ersten Runde ein Freilos. Nach seinem fulminanten Sieg bei den Erste Bank Open in Wien versucht er nun in Paris, zum ersten Mal an die Spitze zu stürmen.

Nun geht's gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen, aktuell die Nummer 35 der Tenniswelt.

Im direkten Vergleich führt Alcaraz mit 1:0, nachdem er den aufschlag- und aktuell formstarken Michelsen erst vor Kurzem in Tokio in drei Sätzen niedergerungen hatte.

Wo kann man Alcaraz gegen Michelsen schauen?

Das Zweitrundenduell zwischen Alcaraz und Michelsen könnt ihr live auf Sky / WOW im TV und Livestream verfolgen - und natürlich in unserem Matchtracker!

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