Paris Masters: Aufschlag in Gefahr - Taylor Fritz mit Ellbogenproblemen

Taylor Fritz hat beim Paris Masters trotz körperlicher Beschwerden die zweite Runde erreicht. Nach seinem Comeback-Sieg gegen Benjamin Bonzi spricht der US-Amerikaner über stechende Schmerzen im Ellbogen, die ihn bereits seit dem Turnier in Lyon begleiten.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 04.11.2026, 10:31 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz kämpft derzeit mit körperlichen Problemen

Der Auftakt in Paris hätte für Taylor Fritz kaum schwieriger verlaufen können. Gegen den französischen Lokalmatador Benjamin Bonzi verlor der Amerikaner den ersten Satz mit 3:6 und benötigte am Ende des Durchgangs eine medizinische Behandlungspause. Doch Fritz fing sich, drehte die Partie und setzte sich schliesslich mit 3:6, 6:3, 6:4 durch. In der zweiten Runde trifft er nun auf den Qualifikanten Alex Molcan, gegen den er 2022 in Wimbledon bereits gewonnen hat.

Stechender Schmerz im Ellbogen

Im Interview mit Tennis Channel erklärte Fritz, dass ihn die Beschwerden schon seit dem Finale beim ATP-Turnier in Lyon plagen. Besonders beim Aufschlag trete der Schmerz auf, wenn er den Arm vollständig strecke und das Ellbogengelenk abrupt belaste. Teilweise spüre er gar nichts, dann wiederum komme ein stechender Schmerz. “Teilweise habe ich direkt Angst davor, aufzuschlagen”, erklärt Fritz, der eigentlich zu einem der besten und konstantesten Aufschläger auf der Tour gehört.

Im Match gegen Bonzi habe er die Beschwerden bereits im zweiten Aufschlagspiel bemerkt. Zunächst hoffte er, dass sie sich wie bei früheren Gelegenheiten durch das Einspielen legen würden. Erst im ersten Satz liess er sich behandeln. Danach fühlte sich der Arm zunächst besser an.

Knieprobleme begleiten Fritz schon die gesamte Saison

Der Ellbogen ist nicht das einzige körperliche Problem, mit dem Fritz 2026 zu kämpfen hat. Bereits seit der Saisonvorbereitung 2025 leidet der US-Amerikaner unter chronischen Sehnenbeschwerden im Knie. Diese beeinträchtigten ihn über weite Strecken des Jahres und zwangen ihn sogar dazu, einen grossen Teil der Sandplatzsaison auszulassen.

Fritz über Sinner und Shelton: „Das ist ihre Sache“

Abseits des eigenen Spiels wurde Fritz auf die jüngsten Trainerwechsel auf der ATP-Tour angesprochen. Jannik Sinner soll künftig mit Magnus Norman statt Darren Cahill arbeiten, während Ben Shelton Juan Carlos Ferrero verpflichtet hat. Der Amerikaner zeigte sich davon nur mäßig überrascht. Er habe sich kaum Gedanken darüber gemacht, erklärte Fritz, da ihn die neuen Konstellationen höchstens indirekt betreffen. Für ihn selbst stehe die nächste Aufgabe in Paris im Mittelpunkt. Dort könnte in der dritten Runde mit Cincinnati-Champion Arthur Fils ein besonders unangenehmer Gegner warten.

Hier das Einzeltableau der Herren in Paris