Rafael Nadal gratuliert Alexander Zverev: "Ich weiß, wie hart du gearbeitet hast"

Mit Rafael Nadal erhält Alexander Zverev von prominenter Seite Glückwunsche zur Nummer eins in der ATP-Weltrangliste. Der ehemalige Widersacher des neuen Weltranglistenersten freut sich für den 29-Jährigen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.11.2026, 19:16 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Rafael Nadal freut sich über die neue Nummer eins in der Weltrangliste.

Seit dieser Woche ist Alexander Zverev die neue Nummer eins der ATP-Weltrangliste. Rafael Nadal gratulierte dem frischgebackenen Branchenprimus in einer Videobotschaft. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger war in früheren Jahren oft selbst ein Grund, warum Alexander Zverev solange auf seine Krönung warten musste.

“Herzlichen Glückwunsch zu diesem Meilenstein.” beglückwünschte der frühere Abosieger in Roland Garros den neuen Weltranglistenersten und fügte an: “Ich weiß, wie hart du gearbeitet hast, um deine Träum zu erfüllen. In diesem Jahr hast es es geschafft, zwei Grand-Slam-Titel und nun die Nummer eins der Welt. ich freue mich sehr für dich!”

Nadal und Zverev mit besonderem Match im Jahr 2022

Wie viel Arbeit darin steckt, um an der Spitze der Weltrangliste zu stehen, dürfte kaum jemand besser wissen als Rafael Nadal. Der 40-Jährige hat seinen Körper über die Grenzen hinaus getrieben, um neben Roger Federer und Novak Djokovic über fast zwei Jahrzehnte zu bestehen und zahlreiche Titel zu sammeln.

Dass die Grenzen des eigenen Körpers manchmal auch die großen Träume plötzlich stoppen können, hat Alexander Zverev im Jahr 2022 gegen Rafael Nadal selbst erfahren müssen. Der Deutsche lag im Halbfinale von Roland Garros nach einem fast eineinhalbstündigen ersten Satz in Führung und wurde dann vor dem Tiebreak im zweiten Durchgang gestoppt. Zverev knickte um musste die Partie beenden.

Zverev suchte Rat bei Nadal

Besonders in Erinnerung blieb damals das Verhalten von Rafael Nadal. Der Spanier folgte seinem Kontrahenten in die Katakomben und kam mit einem auf Krücken gehenden Alexander Zverev auf den Court zurück. Dieser Vorfall festigte die persönliche Bindung von Nadal und Zverev, die auch zuvor schon ein gutes Verhältnis pflegten. Zverev suchte nach dem Rücktritt Nadals sogar Rat in dessen Academy und bei Nadals Onkel Toni.

Nun kann seit dieser Woche auch Alexander Zverev das Gefühl als Nummer eins der Welt genießen. Die Glückwunsche und die Anerkennung von Rafael Nadal düften den 29-Jährigen dabei ganz besonders freuen.