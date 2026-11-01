Erste Bank Open: Carlos Alcaraz stürmt zu erstem Wien-Titel

Der Sieger der Erste Bank Open 2026 heißt Carlos Alcaraz. Der siebenfache Grand-Slam-Champion ließ Alex de Minaur im Endspiel keine Chance.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.11.2026, 16:26 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz holte sich in Wien den Titel

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Carlos Alcaraz hat sich bei den Erste Bank Open in Wien erstmals den Titel gesichert. Der Spanier, der vor fünf Jahren zum bis dato einzigen Mal in Österreichs Bundeshauptstadt aufgeschlagen hatte, gewann das Finale gegen den Australier Alex de Minaur am Sonntag souverän mit 6:1 und 6:4.

Alcaraz legte in der ausverkauften Wiener Stadthalle furios los und ging rasch mit 4:0 in Führung. De Minaur, der im Halbfinale gegen den künftigen Weltranglistenersten Alexander Zverev gewonnen hatte, schien mit dem Tempo der Grundschläge zwischenzeitlich schlichtweg überfordert. Nach 36 Minuten sicherte sich Alcaraz nach einem Rückhandfehler des Australiers den ersten Satz.

28. Titel für Alcaraz

Den zweiten Abschnitt konnte de Minaur etwas enger gestalten. Der 27-Jährige, der noch um einen Platz bei den ATP Finals kämpft, zeigte sich vor allem bei eigenem Aufschlag verbessert. Im zehnten Game und damit zum perfekten Zeitpunkt schlug Alcaraz dann aber doch zu. Per Vorhandwinner sicherte er sich nach 1:27 Stunden Spielzeit den 6:1 und 6:4-Erfolg.

Alcaraz durfte nicht nur über seinen ersten Titel in Wien, sondern auch über den vierten Turniersieg im laufenden Kalenderjahr jubeln. Insgesamt hält der 23-Jährige nun bei 28 Karrieretiteln. “Es war für uns eine tolle und emotionale Woche. Wir hatten eine gute Zeit auf und abseits des Platzes. Es war die richtige Entscheidung, nach Wien zu kommen. Es war wirklich ein großartiges Turnier”, sagte Alcaraz bei der Siegerehrung.

De Minaur zog trotz seiner siebten Niederlage im siebten Duell mit Alcaraz eine positive Bilanz: “Es ist echt nervig, gegen dich zu spielen. Ich gratuliere dir zu einer außergewöhnlichen Woche. Für mich war es eine tolle Woche, ich fühle mich in Wien richtig zu Hause.” Für Alcaraz und de Minaur geht es in der kommenden Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris weiter.

Hier das Einzel-Tableau in Wien